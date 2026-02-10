Oikeudessa kuullaan ainakin kahta todistajaa liittyen Minna Suomisen tapaukseen.
14 vuotta sitten kadonneen Minna Suomisen henkirikosoikeudenkäynti jatkuu Turussa tiistaina kello 9 alkaen.
Maanantaina oikeudessa käytiin läpi kirjallisia todisteita sekä kuultiin Suomisen taposta epäiltyä 35-vuotiasta naista.
Minna Suomisen taposta syytetty myöntää vain ruumiin hävityksen
Nainen on kiistänyt tappaneensa Minna Suomisen. Hänen mukaansa Suomisen tappoi ja paloitteli Suomisen silloinen miesystävä, joka kuoli muutama päivä Suomisen katoamisen jälkeen.
Nainen on myöntänyt auttaneensa Suomisen ruumiin hävittämisessä. Ruumista ei ole ikinä löydetty.
Tiistaina on tarkoitus kuulla ainakin kahta todistajaa.
Tästä on kyse
Minna Suomisen tapaukseen liittyy useita erityispiirteitä.
Suomisen ystävä teki naisesta katoamisilmoituksen, ja Lounais-Suomen poliisi tutkikin Suomisen tapausta ensin katoamisena.
Viimeisen kerran Suomisen pankkikorttia käytettiin 28. tammikuuta, mutta poliisi ei ole kertonut kuka pankkikorttia on käyttänyt.
Suomisen miesystävä kuoli pian Suomisen katoamisen jälkeen.
Puoli vuotta katoamisen jälkeen poliisi alkoi tutkia tapahtunutta henkirikoksena.
Taposta syytetty nainen oli Suomisen katoamisen jälkeen vangittuna, mutta sittemmin vapautettiin. Poliisi alkoi tutkia tapausta uudestaan syksyllä 2023.