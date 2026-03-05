Sanaharkka päätyi puukotukseen Kajaanissa viime maaliskuussa.

Kainuun käräjäoikeus määräsi mielentilatutkimukseen parikymppisen naisen, joka puukotti miehen kuoliaaksi Kajaanissa maaliskuussa 2025.

Oikeuden mukaan nainen ja nelikymppinen uhri viettivät iltaa naisen asunnolla, kun heille tuli sanaharkkaa. Tämän jälkeen nainen otti käteensä sahalaitaisen keittiöveitsen ja löi sillä miestä kerran rintakehään pistämällä. Mies toimitettiin hoitoon, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin.

Nainen kiisti syytteen taposta. Nainen sanoi hätääntyneensä sanaharkasta ja toimineensa tilanteessa vahvassa paniikki- ja pelkotilassa. Asunnossa oli tekoaikaan paikalla muitakin ihmisiä, eikä oikeus pitänyt riskiä naisen kokemasta vakavasta uhasta todellisena.



Käräjäoikeus katsoi torstain välituomiossaan naisen menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla, mutta ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja rangaistukseen vasta mielentilatutkimuksen päätyttyä. Nainen pyysi itse pääsyä mielentilatutkimukseen.

8:50 MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa vuonna 2024 mitä mielentilatutkimuksessa tehdään?