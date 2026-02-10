14 vuotta sitten kadonneen perheenäiti Minna Suomisen henkirikosta ryhdyttiin käsittelemään tällä viikolla oikeudessa, kun nykyään 35-vuotiaalle naiselle luettiin syyte Suomisen taposta.

Minna Suomisen ruumis on yhä kateissa ja poliisi on yrittänyt vuosien aikana useita kertoja selvittää, mihin ruumis on hävitetty. Syytetty nainen kiistää tapon, mutta riidatonta on kuitenkin se, että Suomisen ruumis paloiteltiin hänen miesystävänsä asunnossa henkirikoksen jälkeen.

Syytetty nainen myönsi jo poliisikuulusteluissa osallistuneensa ruumiin hävittämiseen jätesäkeissä.

Poliisi kuuli syyttäjän pyynnöstä nykyään 23-vuotiasta nuorta miestä Suomisen henkirikokseen liittyvässä tutkinnassa viime vuonna.

Poika oli Suomisen katoamisen aikaan vuonna 2012 vasta 9-vuotias, kun hän teki kotitalonsa roskiksesta karmivan löydön.

Poika asui tuolloin perheensä kanssa kerrostalossa Turun Pernossa. Pojan kotitalo sijaitsi lähellä taloa, jossa Minna Suomisen miesystävä asui ja jossa Suominen surmattiin.

– Olin mennyt kaverin kanssa viemään roskat ja näin roskiksessa säkkejä, jotka näyttivät verisiltä. Menin asiasta isälle sanomaan ja isä tuli katsomaan ja ilmoitti siitä jonnekin.

Henkirikos tapahtui Minna Suomisen miesystävän asunnossa Turun Pernossa tammikuussa 2012.

Näky ei ole unohtunut

Poika kertoi vuosi sitten poliisikuulusteluissa, että nuoresta iästään huolimatta hän muistaa tekemänsä havainnon hyvin. Poika näki roskiksessa kaksi mustaa jätesäkkiä, jotka olivat kiinni. Lisäksi hän näki verta, vaatteita ja pakkausmuovia.

– Se oli niin karun näköistä ja isä rauhoitteli minua sanomalla, että joku on luultavasti perannut kalan. En ollut ikinä nähnyt mitään sellaista ja ajattelin tilanteen olevan paha, poika kertoi poliisikuulusteluissa.

– Säkit olivat todella täynnä, niin täynnä, kun sellaisen säkin sai. Näin roskiksessa myös matkalaukun tai kassin, josta repsotti vaatteita sekä jonkun kirkkaan muovisen läpinäkyvän jutun, jossa oli verta, se oli niin kuin pakkausmuovia. Molokki oli silloin puolillaan täynnä, kun säkit siinä olivat, joten sinne oli helppo nähdä.

Kaverusten näkemät säkit olivat pojan mukaan heistä noin metrin etäisyydellä, mutta kuitenkin niin syvällä, etteivät he pystyneet sinne kurottelemaan.

– Verta oli pakkausmuovissa ja jätesäkin sisällä näkyi eri sävyisiä tummia nesteläikkiä. Ne pystyi siksi siitä läpi näkemään, koska jätesäkit olivat niin täynnä.

Kadonneesta kaivattiin havaintoja

Pojan isä teki havainnosta ilmoituksen poliisille vuonna 2016 sen jälkeen, kun paikallisiiin kauppoihin Pernossa oli tullut ilmoituksia, joissa kaivattiin havaintoja vuodelta 2012. Silminnäkijäpyynnöt liittyivät kadonneeseen henkilöön, eli Minna Suomiseen.

Pojan isä ilmoitti tuolloin poliisille, että hän oli nähnyt poikansa kanssa tammikuussa 2012 taloyhtiön molokkiroskiksessa kaksi mustaa jätesäkkiä, joissa oli verta päällä. Jätesäkit olivat tahriintuneet ilmoituksen mukaan todella pahasti vereen. Jätesäkkien lisäksi roskiksessa oli vanha matkalaukku, josta repsotti vaatteita.

Poliisi selvitti miehen ilmoituksen jälkeen tutkinnassa sitä, milloin molokkiroskis oli tyhjennetty ja mihin. Selvisi, että roskis tyhjennettiin tammikuussa 2012 kahden viikon välein ja jätteet vietiin Turun jätteenpolttolaitokselle poltettavaksi.

Poliisin tutkinta liittyi Minna Suomisen ruumiin löytämiseen.