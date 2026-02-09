



Minna Suomisen taposta syytetty myöntää ruumiin hävityksen





Minna Suomisen taposta syytetty myöntää vain yhden asian: "Meillä oli kuski, kun veimme ruumista jokeen" 0:26 Katso video: Näin taposta epäilty nainen saapui oikeuteen. Julkaistu 09.02.2026 16:43 Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi 14 vuotta sitten kadonneen Minna Suomisen taposta syytetty nainen väittää Suomisen miesystävän tappaneen tämän ja paloitelleen naisystävänsä ruumiin. Nykyään 35-vuotiaalle naiselle luettiin tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syyte Minna Suomisen taposta. Nainen kiistää tapon ja sen, että hän olisi osallistunut Suomisen ruumiin paloitteluun. Perheenäidin ruumis on yhä kateissa. Poliisikuulusteluissa elokuussa 2025 taposta epäilty nainen kertoi osallistuneensa vain Suomisen ruumiin hävittämiseen toisen miehen kanssa. – Meillä oli silloin kuski, kun veimme Minnan ruumista sinne jokeen. (Miehen nimi) oli silloin kuskimme. (Minnan miesystävä) soitti sinne kämpillensä kuskin, koska minä en osaa ajaa autoa, eikä meillä ollut autoa. Naisen mukaan tämä sivullinen mies tuli asunnolle ja hän lähti yhdessä miehen kanssa viemään Suomisen ruumista "johonkin jokeen". – Ensin kannoimme säkit autoon ja sitten lähdimme viemään Minnan ruumista. Autossa oli vain minä ja (miehen nimi) Minnan ruumiin lisäksi. Tänään oikeudessa nainen pysyi samalla linjalla ja hän kiisti tehneensä mitään väkivaltaa Suomiselle. Nainen myöntää olleensa asunnossa, mutta hän ei omien sanojensa mukaan osallistunut edes Suomisen ruumiin paloitteluun. Sen nainen myöntää, että ruumis on kätketty ja hän osallistui siihen. Lue myös: Katoamismysteeri 14 vuoden takaa ratkeaa viimein? Perheenäiti Minna Suomisen epäilty tappaja oikeuteen Toinen mies kutsuttiin kuljettajaksi Minna Suominen katosi miesystävänsä asunnolta Turun Pernosta 21. tammikuuta 2012. Syyttäjän mukaan Suominen tapettiin asunnossa. Henkirikoksen jälkeen hänen ruumiinsa paloiteltiin, vietiin jätesäkeissä autoon ja kuljetettiin noin tunnin ajomatkan päähän Turusta.

Henkirikoksen aikaan nyt syytettynä oleva nainen oli 21-vuotias. Naisen mukaan Suomisen miesystävä tappoi tämän. Poliisin tutkinnan perusteella nainen sekä Suomisen miesystävä olisivat yhdessä tappaneet Suomisen.

Nainen kertoi poliisikuulusteluissa elokuussa 2025, että Suomisen miesystävä jäi asunnolleen, kun hän lähti toisen miehen kanssa kuljettamaan Suomisen paloiteltua ruumista hävittämistä varten. Naisen mukaan Suomisen miesystävä ei lähtenyt mukaan, koska hän oli niin sekaisin ja kännissä.

Naisen mukaan Suomisen miesystävä kutsui toisen miehen asuntoon eikä hän itse tuntenut tätä miestä etukäteen. Mies pyydettiin vain kuljettajaksi, koska naisen mukaan Suomisen miesystävä oli jo paloitellut ruumiin.

Poliisin mukaan televalvontatiedoista ei löytynyt kuitenkaan mitään yhteydenottoja Suomisen miesystävän ja toisen miehen välillä henkirikoksen aikaan. Sen sijaan syytetty nainen oli viestitellyt paljonkin tämän toisen miehen kanssa.

Nainen ei osannut poliisikuulusteluissa kertoa mitään syytä tälle yhteydenpidolle eikä hän tiennyt, mitä viestejä hän oli vaihdellut miehen kanssa.

– Voi olla, että (Suomisen mieystävä) on käyttänyt puhelintani, nainen selitti poliisille.

Nykyään 35-vuotiasta naista syytetään Minna Suomisen taposta. Hän kiistää syytteen.MTV / KATARIINA TALEVA

Kuljettajaksi väitetty mies kiistää jyrkästi osallisuutensa

Poliisin käsityksen mukaan Minna Suominen tapettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä 21. tammikuuta 2012 kello kolmen jälkeen.

Syytteessä oleva nainen ei muistanut poliisikuulusteluissa, milloin hän siirsi toisen miehen kanssa ruumiin. Sen nainen muisti, että ruumiin palaset vietiin kahdessa jätesäkissä suoraan sinne paikkaan, mihin se lopullisesti hävitettiin.

Poliisikuulusteluissa nainen kiisti kohdistaneensa väkivaltaa Suomiseen. Hänen mukaansa Suomisen miesystävä tappoi ja paloitteli naisystävänsä. Nainen myönsi olleensa tekohetkellä paikalla asunnossa. Hänen mukaansa he kaikki olivat päihtyneitä.

Suomisen miesystävä kuoli vain pari päivää Suomisen katoamisen jälkeen. Kuolema oli luonnollinen. Nyt syytteessä oleva nainen ilmoitti miehen kuolemasta hätäkeskukseen tiistaina 24. tammikuuta 2012 aamulla puoli kahdeksan aikaan. Naisen mukaan mies ei ollut kuollut vielä silloin, kun Suomisen ruumis hävitettiin.

Poliisi kuulusteli elokuussa 2025 myös miestä, joka naisen mukaan kuljetti hänen kanssaan Suomisen ruumiin hävitettäväksi. Mies kiisti jyrkästi liittyvänsä millään tavalla asiaan.

– En ole ollut hävittämässä Minnan ruumista. Haluan nostaa syytteen (naista) vastaan törkeästä kunnianloukkauksesta, jos hän noin väittää. En ole hävittänyt mitään ruumista, enkä ikinä tekisi mitään moista, mies sanoi.

Mies kiisti edes nähneensä ruumista, mitään jätesäkkejä saati kuljettaneensa niitä mihinkään.

– Haluaisin ilman muuta auttaa poliisia, mutta minä en hänen ruumistaan hävittänyt, mies totesi.

– Jätettiinkö Minna Suomisen ruumis jätesäkeissä roskasäiliöön, kaivoon, jokeen tai maahan? Jätettiinkö kaikki ruumiinosat samaan paikkaan, vai veittekö niitä eri paikkoihin? poliisi kysyi mieheltä kuulusteluissa.

– Minulla ei mitään hajua tuosta, en ole asiaan sotkeentunut, hän vastasi.

Henkirikos tapahtui Minna Suomisen miesystävän asunnossa Turussa.

Suomisen miesystävä pelotti epäillyn siskoa

Poliisi kuulusteli heinäkuussa 2025 taposta syytetyn naisen siskoa. Nainen oli soittanut siskolleen varhain aamulla 21. tammikuuta 2012 ja kertonut Suomisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Puhelussa nainen sanoi, että "(mies) tappoi muijansa".

– Puhelu loppui siihen, enkä kuullut (siskosta) enää mitään sen jälkeen. En tiedä, että katkaisiko hän itse puhelun, vai katkesiko se muuten, mutta en kuullut hänestä sen jälkeen mitään. Äiti sanoi noin kuukausi tämän jälkeen, että (sisko) saa pitää yhteyttä vain häneen, joten päättelin, että (hän) oli kiinni poliisilla, koska en kuullut hänestä mitään.

Sisko kertoi poliisille tavanneensa itse yhden kerran Suomisen miesystävän. Hänelle oli jäänyt miehestä "inhottava kuva".

– Minulla tuli tosi epämukava olo hänen seurassaan, hänellä ei ollut päässä kaikki kohdillaan. Enkä yleensä pelkää ihmisiä, mutta hänen kanssaan en olisi halunnut yksin jäädä, sisko kertoi kuulusteluissa.

Miesystävä puhui pitkästä vankilareissusta

Poliisi kuulusteli elokuussa 2025 myös syytetyn naisen velipuolta, joka tunsi niin ikään Suomisen edesmenneen miesystävän.

Velipuoli oli puhunut siskopuolensa kanssa puhelimessa henkirikoksen jälkeen. Nainen oli ollut paniikissa. Kesken puhelun Suomisen miesystävä oli ottanut luurin.

– (Mies) sanoi, että nyt on tulossa pitkä vankilareissu ja hän ei taida enää jaksaa lähteä sitä istumaan. Hän sanoi, että nyt tuli tehtyä nimikkeistä vakavin, eikä hän sitä sen tarkemmin lähtenyt avaamaan. Tajusin kyllä heti, että nyt puhutaan henkirikoksesta. Kysyin häneltä, että ei kai (siskoni) vaan liity asiaan millään tavalla, niin mies vastasi, ettei liity.

Velipuolelle tuli heti puhelun jälkeen valtava huoli siskopuolestaan. Muutama päivä myöhemmin velipuoli kuuli, että Suomisen miesystävä oli kuollut.

– (Mies) oli tosi arvaamaton ja väkivaltainen ja hän tykkäsi heilua puukon kanssa. Olihan hänellä niitä aikaisempia puukotustuomioita ja aina hän kantoi puukkoa mukanaan. Hän meinasi kerran puukottaa yhden kaverini ihan yllättäen, riitelin silloin kaverini kanssa ja (mies) tuli silloin siihen väliin puukon kanssa heilumaan. Tuon tilanteen jälkeen heitin hänet luotani ulos, kun en halunnut olla enää hänen kanssaan tekemissä, velipuoli kertoi poliisille.

Tiia Palmén MTV Uutiset