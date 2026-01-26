Italiassa on tapahtunut massiivinen maanvyörymä.
Yli tuhat asukasta on evakuoitu sisilialaisessa Niscemin kaupungissa sen jälkeen, kun maanvyörymä repi sen reunamille jättimäisen railon sunnuntaina.
Tapahtumasta uutisoivat muun muassa AFP, Wanted In Rome ja Daily Mail.
Maanvyörymän tuhot levittäytyvät neljän kilometrin matkalle. Jyrkänteeltä vierinyt maa hautasi alleen kaupunkiin johtavan tien.
Useiden päivien rankkasateiden seuraukset näkyvät Niscemin kaupungista otetuissa ilmakuvissa.
Ilmakuvien perusteella useita rakennuksia on tuhoutunut. Noin 25 metriä korkean jyrkänteen reunalla roikkuu kiinteistöjä ja autoja.
Geologit ovat arvioineet maan jatkavan murenemistaan ja vyörymän etenevän edelleen kohti kaupungin historiallista keskustaa.
Niscemissä asuu noin 27 000 ihmistä. Loukkaantumisilta ja kuolonuhreilta on toistaiseksi vältytty.
Tapahtunutta edelsivät Harry-myrskyn alueelle tuomat rajut rankkasateet.