Tunnetulle italialaisnähtävyydelle kävi huonosti.
Kuuluisa italialainen turistinähtävyys Faraglioni di Sant'Andrean luonnonkivimuodostelma murtui ja romahti mereen lauantaina.
Apulian maakunnassa Kaakkois-Italiassa sijainnut Rakastavaisten kaareksi kutsuttu luonnonkivisilta romahti dramaattisesti juuri ystävänpäivänä.
Romahduksen aiheutti voimakkaiden myrskyjen ja rankkasateiden yhdistelmä, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.
Tällaista jälkeä tekivät myrsky ja sade Faraglioni di Sant'Andrean luonnonkivimuodostelmalle lauantaina./All Over Press
Kaari oli yksi Adrianmeren rannikon tunnetuimmista nähtävyyksistä, joka oli ikuistettu moneen postikorttiin ja jonka äärellä oli otettu lukuisia hääkuvia ja selfieitä.
Melendugnon pormestari Maurizio Cisternino kuvasi tapahtumaa The Guardianin mukaan "tuhoisaksi iskuksi sydämeen".
Hänen mukaansa luonnonvoimien aiheuttama eroosio oli heikentänyt kalliorakennetta jo useiden päivien ajan ennen lopullista sortumista.
Harry aiheutti massiivisen maanvyöryn
Alueella on koettu viime kuukausina useita trooppisia myrskyjä.
Yksi niistä oli tammikuinen Harry-sykloni, joka aiheutti Niscemissä Sisiliassa massiivisen maanvyöryn. Vyöry repi irti neljän kilometrin mittaisen maa-alueen ja nieli kitaansa teitä ja autoja.
Myrskyt ovat aiheuttaneet muutoinkin vaurioita satamissa, tiestössä ja rannikoilla. Lämpenevä meri voimistaa myrskyjä.