Yhdessä maailman suurimmista kaupungeista tapahtui järkyttävä onnettomuus, jossa oli kuitenkin onnea mukana.
Kiinan Shanghain suurkaupungissa tapahtui tällä viikolla hurja tilanne, kun valtava pala maata sortui alta keskellä kirkasta päivää.
Sortuminen tapahtui paikallisella metrotyömaalla. Paikallistietojen mukaan sen aiheutti työmaalla ilmennyt vesivuoto. Kaikkien onneksi tilanteesta selvittiin ilman henkilövahinkoja.
Paikalta kuvattu videomateriaali näyttää, kuinka paikalle syntyy sortumisen seurauksena valtava monttu vain muutamassa sekunnissa, samalla kun ihmisiä kulkee tien yli läheistä suojatietä pitkin.