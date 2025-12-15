Juuri nyt Avaa

Tulvat ja maanvyöryt tuhosivat Meijaardin ryhmän arvioimien satelliittikuvien perusteella lähes 4 000 hehtaaria aiemmin koskematonta metsää. Lisäksi noin 2 500 hehtaarin arvellaan kärsineen vahinkoa.

Arvioiden mukaan laajoissa tulvissa ja maanvyöryissä kuoli 33–54 tapanuliorangia, kun Pohjois-Sumatrassa satoi yli 1 000 millimetriä vettä vain neljän päivän aikana.

Indonesian marraskuun lopun tulvat olivat tuhoisia Sumatran pohjoisosassa, Tapanulin alueella elävälle maailman harvinaisimmalle ja äärimmäisen uhanalaiselle apinalajille, tapanuliorangille, kirjoittaa Guardian .

Tapanuliorankit pitivät alueen maatiloilta löytyvistä hedelmistä, mutta nyt ne ovat kadonneet näkyvistä.

Satelliittikuvat ovat paljastaneet myös valtavia repeämiä. Osa repeämistä on Meijaardin mukaan yli kilometrin pituisia ja lähes sata metriä leveitä.

Tulvat ja maanvyörymät huuhtoivat pois tapanulien ravinnonlähteitä ja suojapaikkoja, mikä heikentää jäljelle jääneiden tapanulien selviytymismahdollisuuksia.