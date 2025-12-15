Yhden prosentin vuosittainen menetys riittäisi ajamaan lajin sukupuuttoon.
Indonesian marraskuun lopun tulvat olivat tuhoisia Sumatran pohjoisosassa, Tapanulin alueella elävälle maailman harvinaisimmalle ja äärimmäisen uhanalaiselle apinalajille, tapanuliorangille, kirjoittaa Guardian.
Arvioiden mukaan laajoissa tulvissa ja maanvyöryissä kuoli 33–54 tapanuliorangia, kun Pohjois-Sumatrassa satoi yli 1 000 millimetriä vettä vain neljän päivän aikana.
Biologien mukaan jo pelkkä yhden prosentin vuosittainen menetys tapanulin populaatiossa riittäisi ajamaan lajin sukupuuttoon, sillä tapanulit lisääntyvät vain 6–9 vuoden välein.
Antropologi Erik Meijaard arvioi Guardianille, että lajin populaatiosta menetettiin 6,2–10,5 prosenttia vain muutamassa päivässä.
Tulvat ja maanvyöryt tuhosivat Meijaardin ryhmän arvioimien satelliittikuvien perusteella lähes 4 000 hehtaaria aiemmin koskematonta metsää. Lisäksi noin 2 500 hehtaarin arvellaan kärsineen vahinkoa.