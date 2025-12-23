Britanniassa Shropshiressa on julistettu suuri vaaratilanne kanavaan syntyneen sortuman takia.
Kanavaan ilmaantunut maanvajoama tai sortuma tyhjensi eilen maanantaina kanavan vedestä Britanniassa Walesin rajalla.
Kaksi kanavassa kellunutta venettä vajosi pohjalle syntyneeseen onkaloon ja kaksi muuta jäi keikkumaan vajoaman reunalle, muun muassa yleisradioyhtiö BBC raportoi.
Ihmiset kuulivat epätavallisia ääniä
Shropshiren pelastuslaitos sai ilmoituksen kanavan penkereen sortumisesta ja veden tulvimisesta läheisille pelloille kello 4.22 maanantaina aamulla.
Lähellä tapahtumapaikkaa veneissä asuvat ihmiset kertoivat heränneensä outoihin ääniin. Jotkut pelkäsivät maanjäristystä.
Lopulta äänet muuttuivat niin voimakkaiksi, että ihmiset pakenivat aluksiltaan, silminnäkijä kertoi BBC:lle.
Pelastuslaitos lähetti maanvyörypaikalle noin 50 palopelastajaa, jotka auttoivat noin 15 ihmistä turvaan.
Kahdessa onkaloon pudonneessa veneessä ei tiettävästi ollut ketään. Reunalla keikkuneiden veneiden asukkaat oli autettu turvaan.
Poliisi kehottaa yleisöä välttämään aluetta ja käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.