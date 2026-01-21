Harry-myrsky on tehnyt tuhojaan Välimeren alueella.

Raju myrsky riepottelee parhaillaan Välimeren saaria Sisiliaa, Sardiniaa ja Korsikaa. Varoituksia on annettu myös Etelä-Italiassa, Calabriassa.

Sisilian Ragusassa asuva Mikko Rautiainen kertoo MTV Uutisille, että Sisilian Ragusassa viranomaiset kehottavat asukkaita yhä pysymään sisätiloissa.

Keskiviikkona hieman ennen kello 11 Suomen aikaa Rautiainen kertoo, että tilanne on rauhallinen.

Tiistaina tilanne oli kuitenkin täysin päinvastainen, kun tuulennopeus ylsi Rautiaisen mukaan jopa 50 metriin sekunnissa ja kadut tulvivat sateen vuoksi.

Rautiainen kertoo asuvansa maaseudulla riittävän korkealla merenpinnan yläpuolella, minkä vuoksi hänen kotinsa lähialueilla ei ollut tulvariskiä.

Raju myräkkä katkaisi Rautiaiselta kuitenkin sähköt, jotka ovat edelleen poikki keskiviikkona aamupäivällä.

– Kyllä täällä asunnossa alkaa olla kohta kylmä. Pitää laittaa toppatakki päälle, Rautiainen kertoo.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Aallot iskeytyivät rantaan Taorminassa. Kaupunki on Sisilian yksi suosituimmista lomakohteista.

"Show alkaa alusta"

Rautiaisen mukaan paikallisen säätiedotteen mukaan myrskypilviä olisi kuitenkin rantautumassa jälleen viimeistään keskiviikkoiltaan mennessä.

– Iltaan mennessä varmaan show alkaa alusta, Rautiainen sanoo.

Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan Harryksi nimetty myrsky aiheuttaa edelleen merkittäviä vahinkoja Calabriassa, Sisiliassa ja Sardiniassa, eikä tilanne ole vielä ohi.

Ankaran sään ennustetaan jatkuvan tulevina tunteita, ja alueille on annettu varoituksia. Myrsky ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta satoja ihmisiä on evakuoitu myrskyn tieltä turvaan.

Tiistaina Sisilia ja Calabria saivat punaisen varoituksen erittäin runsaasta sateesta ja kovista tuulenpuuskista johtuen. Tuulenpuskat ovat puhaltaneet kymmeniä metrejä sekunnissa ja aallonkorkeus on noussut useisiin metreihin.