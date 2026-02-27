Pian edessä ovat märät viikot ja rapa roiskuu. Kuinka kodeissa ja kaupungeissa selvitään massiivisista sulamisvesistä ja niiden käsittelystä? Tähän haettiin vastausta Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Sääennusteiden valossa ei mene enää kauaa, kun Etelä-Suomessa käynnistyy loskakausi. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri määrä sulamisvettä on liikkeellä.

Useimmitenhan tämä vesi kulkeutuu ihan huomaamatta viemäreihin tai imeytyy maahan, mutta jos reitit ovat tukossa tai vettä tulee todella paljon, tiedossa voi olla ongelmia.

Sulamis- ja hulevedet voivat pahimmillaan päätyä paikkoihin, joihin niillä ei pitäisi olla asiaa.

– Varmasti jossain päin Suomea joka vuosi menee vettä jonkun omakotitalon kellariin ja useidenkin talojen kellareihin valitettavasti, kiteyttää tilanteen yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale Kuntaliitosta Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Taipaleen mukaan tilanteeseen vaikuttaa paljon se, miten rakennus on rakennettu suhteessa maastoon ja miten korkeussuhteet kodin paikalla kulkevat.

– Ja sitten tietenkin, miten rakennuksen salaojitus toimii ja ylipäänsä hulevesien hallinta kiinteistöllä.