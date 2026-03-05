



Nyt vain lämpenee ja lämpenee: Jenna Salminen kertoo, kuinka nopeasti lumet katoavat 2:13 Katso aamun sääkeskustelu videolta! Julkaistu 31 minuuttia sitten Petri Tyynmaa petri.tyynmaa@mtv.fi STT Etelässä lunta on kadonnut viikossa jopa 20 senttimetriä, kun taas pohjoisessa sulamista saadaan odottaa vielä viikkoja. Tulvahuiput ovat jäämässä tänä vuonna pieniksi. Kevät etenee eri tahtiin eri puolilla Suomea. Etelä- ja Länsi-Suomessa maa pilkottaa jo monin paikoin, mutta pohjoisessa kinoksia riittää vielä pitkään. – Viikon päästä, jos sama tahti jatkuu, maa pilkottaa jo kaakkoisosassa maata sekä Keski- ja Pohjanmaan korkeuksilla, meteorologi Jenna Salminen kertoo. Etelä- ja länsiosissa maata lumet ovat sulaneet vauhdilla ja viimeisen viikon aikana lunta on hävinnyt näillä alueilla jopa 15–20 senttimetriä. Maan pohjoisosissa sulateltavaa riittää ainakin kuukaudeksi, Salminen arvioi. Loppuviikosta ja ensi viikon aikana lämpötilat voivat nousta jopa yli kymmeneen asteeseen, mikäli aurinko pääsee paistamaan ja lämmintä ilmaa yltää Suomeen. Ensi viikolla lämpömittarit voivat lounaisosissa maata näyttää jopa 15 asteen lukemia. – Tästä vain lämpenee ja lämpenee. Maaliskuun puoleen väliin asti sää on ennusteiden mukaan 3–6 astetta keskimääräistä lämpimämpää.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Varsinais-Suomen Pöytyällä lumet ovat paikoin jo hävinneet.Jaana Syld

Kevättulvat alkaneet etelässä

Kevättulvat ovat jäämässä hyvin pieniksi Suomen etelä-, länsi- ja keskiosissa vähäisen lumen vuoksi, kertoo Tulvakeskus. Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla kevättulva saattaa jäädä jopa ennätyksellisen pieneksi ohuesta lumipeitteestä ja monivaiheisesta sulamisesta johtuen.

Lunta on maan etelä- ja keskiosissa monin paikoin harvinaisen vähän. Esimerkiksi Satakunnassa lunta on näin vähän keskimäärin vain kerran kymmenessä vuodessa.

Lapin lumitilanne ennakoi tavanomaisia tai hieman pienempiä tulvia. Itä- ja Pohjois-Suomessa tilanne voi kuitenkin vielä elää, koska lunta odotetaan lisää.

– Myös sulamisajan lämpötila ja sateet vaikuttavat aina lopullisen tulvan suuruuteen, sanoo tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta tiedotteessa.

Etelä-Suomessa ensimmäinen tulvahuippu oli jo viime viikonloppuna. Osa Etelä- ja Länsi-Suomen lumista sulaa lähiviikkoina. Lounais-Suomeen odotetaan tulvahuippua tulevaksi viikonlopuksi.

Ilmastonmuutos on jo muuttanut tulvien luonnetta Suomessa. Lumipeite on vähentynyt, talvista on tullut vaihtelevampia ja sulamisjaksot ovat aikaistuneet. Tulvakeskuksen mukaan muuttuneet olosuhteet vaativat entistä parempaa ennakointia ja varautumista.

Petri Tyynmaa MTV Uutiset Petri Tyynmaa työskentelee MTV Uutisissa uutis- ja videotoimittajana. Hän seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä sekä kotimaasta että ulkomailta. Petriin voit olla yhteydessä esimerkiksi, jos sinulla on tarjota MTV Uutisille juttuvinkki tai video.