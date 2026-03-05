Etelässä lunta on kadonnut viikossa jopa 20 senttimetriä, kun taas pohjoisessa sulamista saadaan odottaa vielä viikkoja. Tulvahuiput ovat jäämässä tänä vuonna pieniksi.
Kevät etenee eri tahtiin eri puolilla Suomea. Etelä- ja Länsi-Suomessa maa pilkottaa jo monin paikoin, mutta pohjoisessa kinoksia riittää vielä pitkään.
– Viikon päästä, jos sama tahti jatkuu, maa pilkottaa jo kaakkoisosassa maata sekä Keski- ja Pohjanmaan korkeuksilla, meteorologi Jenna Salminen kertoo.
Etelä- ja länsiosissa maata lumet ovat sulaneet vauhdilla ja viimeisen viikon aikana lunta on hävinnyt näillä alueilla jopa 15–20 senttimetriä. Maan pohjoisosissa sulateltavaa riittää ainakin kuukaudeksi, Salminen arvioi.
Loppuviikosta ja ensi viikon aikana lämpötilat voivat nousta jopa yli kymmeneen asteeseen, mikäli aurinko pääsee paistamaan ja lämmintä ilmaa yltää Suomeen.
Ensi viikolla lämpömittarit voivat lounaisosissa maata näyttää jopa 15 asteen lukemia.
– Tästä vain lämpenee ja lämpenee.
Maaliskuun puoleen väliin asti sää on ennusteiden mukaan 3–6 astetta keskimääräistä lämpimämpää.