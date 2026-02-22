Kaikkiaan yhdeksän ihmistä kuoli lumivyöryssä tällä viikolla.
Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa pelastajat ovat löytäneet viimeisen lumivyöryssä kadonneen ihmisen ruumiin. Viranomaiset kertoivat päättyneistä etsinnöistä paikallista aikaa lauantaina.
Kaikkiaan yhdeksän ihmistä kuoli lumivyöryssä, joka tapahtui varhain tiistaina Pohjois-Kaliforniassa Tahoejärven lähellä sijaitsevalla Castle Peak -vuorella. Lumivyöryn keskelle joutuneesta 15-henkisestä hiihtoseurueesta kuusi löydettiin elossa.
Pelastajat olivat etsineet kadonneita tiistaista asti. Alun perin kuolonuhreja uskottiin olevan kahdeksan.
Lumivyöryonnettomuuksia tilastoivan Colorado Avalanche Information Centerin tietojen mukaan kyseessä on eniten kuolonuhreja Yhdysvalloissa vaatinut lumivyöry yli 40 vuoteen. Washingtonin osavaltiossa 11 kiipeilijää kuoli lumivyöryssä vuonna 1981.