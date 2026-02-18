Yksi Yhdysvaltain historian kuolettavimmista lumivyöryistä aiheutti kahdeksan ihmisen kuoleman Sierra Nevadassa.
Kahdeksan hiihtäjää on löytynyt kuolleena lumivyöryn seurauksena Sierra Nevadan vuoristosta Kaliforniassa, kertoo Reuters. Nevadan piirikunnan seriffin mukaan yksi on edelleen kadoksissa.
Tapaus on yksi Yhdysvaltain historian kuolettavimmista, yksittäisistä lumivyöryistä.
Pelastajat löysivät kuusi eloonjäänyttä, yhden miehen ja viisi naista, myöhään tiistaina keskellä voimakasta myrskyä. Luonnonilmiö on tuonut viime päivinä useita metrejä uutta lunta Sierra Nevadan korkeille alueille.
Yksi pelastetuista hiihtäjistä on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänen vammojaan ei pidetä hengenvaarallisina.
Yksi lumisimmista paikoista läntisellä pallonpuoliskolla
Alueelle oli annettu tiistaina lumivyöryvaroitus, joka oli edelleen keskiviikkona voimassa.
Hiihtäjäryhmä oli päättämässä kolmipäiväistä retkeä. Retkikuntaan kuului neljä opasta ja 11 asiakasta.
Selviytyneet olivat hakeutuneet turvaan väliaikaiseen suojaan, joka oli rakennettu osittain pressuista. Selviytyneet olivat olleet yhteydessä pelastajiin hätälähettimen ja tekstiviestien avulla.
Noin 50 pelastajaa lähti etsimään hiihtäjiä. Yksi tiimi pääsi rinnekoneella noin kolmen kilometrin päähän selviytyneistä ja hiihti sitten onnettomuuspaikalle.
Tyypillisenä talvena vuoristoon sataa yli 10 metriä lunta, mikä tekee siitä yhden lumisimmista paikoista läntisellä pallonpuoliskolla.
Colorado Avalanche Information Centerin mukaan lumivyöryt ovat vaatineet Yhdysvalloissa viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin 27 ihmishenkeä joka talvi.