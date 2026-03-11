Japani on hiljalleen avannut Fukushimassa säteilyvaaran takia 15 vuotta sitten evakuoituja alueita. Turvallisuudesta huolimatta paluu ja jälleenrakennus on tuskallisen hidasta.

Kaksivaunuinen paikallisjuna mutkittelee kapeissa solissa ja peltojen keskellä Japanin maaseudulla. Ikkunasta näkyy juuri niitettyjä riisipeltoja, ja välissä matalien vuorten välistä pilkahtaa merta. Siellä täällä näkyy uudenaikaisia asuintaloja aurinkopaneeleineen.

Ensisilmäyksellä on vaikeaa uskoa, että Fukushiman prefektuurin rannikkoalue kohtasi 15 vuotta sitten Japanin vakavimman luonnonkatastrofin lähes sataan vuoteen.

11. maaliskuuta 2011 sattunut Tōhokun maanjäristys oli voimakkuudeltaan 9 magnitudia. Sen keskus sijaitsi yli 100 kilometriä Japanin itärannikosta, mutta romahdutti silti tuhansia rakennuksia. Lisäksi se aiheutti 14-metrisen tsunamin, joka vyöryi jokia pitkin pitkälle sisämaahan.

Arviolta 15 800 ihmistä menetti henkensä, ja tuhansia katosi tai loukkaantui. Vaikka lähes koko Japanin itärannikko kärsi tuhoista, jäi ihmisten mieleen yksi nimi: Fukushima.

Futaban kaupungin uusi asemarakennus. Futaba avattiin uudelleen asutukselle vuonna 2022.Jani Rolamo

Näin onnettomuus tapahtui

Maanjäristys katkoi Futaban kaupungin alueella rannikolla sijaitsevan Fukushima Daiichin ydinvoimalan yhteyden sähköverkkoon. Voimalan kolme käynnissä ollutta reaktoria sammuivat välittömästi maanjäristyksen alettua, mutta niiden jälkilämmön jäähdytykseen tarvittiin sähköä.

Voimalan omat varageneraattorit toimivat normaalisti, mutta yli 14-metrinen tsunami iski voimalaan, ja peitti generaattorit alleen. Reaktorit alkoivat lämmetä hallitsemattomasti.

– Niin voimakkaaseen järistykseen ja suureen tsunamiin ei uskottu. Tokion sähköverkkoyhtiö TEPCO oli yhteydessä kaupunkiin, mutta kukaan ei uskonut, että tilanne johtaisi ydinonnettomuuteen, kuvailee Futaban kaupungin tiedotusvastaava Yasuharu Hashimoto.

Reaktorien jäähdytys paloautoilla oli hankalaa tsunamin runtelemassa ympäristössä. Paineen kasvamisen välttämiseksi reaktorien tuuletusluukuista päästettiin vesihöyryä, jotta paine ei kasvaisi.

– Polttoainesauvojen suojakuori reagoi vesihöyryn kanssa, mikä aiheutti vetyräjähdyksen ykkösreaktorissa tsunamia seuraavana päivänä, Hashimoto kertoo.

Ilmaan levisi radioaktiivista jodia ja cesiumia, ja evakuointimääräys annettiin muutaman tunnin kuluttua. Lopulta myös kakkos- ja kolmosreaktori sulivat.

Evakuointietäisyyttä laajennettiin päivien ajan, kunnes suoja-alue kattoi noin 20 kilometrin säteellä voimalasta olevan alueen. Asukkaita evakuoitui myös suuremmalta alueelta, ja yhteensä lähes 100 000 ihmistä pakeni kodeistaan.

Futaban pikkukaupunki

15 vuotta myöhemmin juna kulkee taas Fukushiman rannikkoa pitkin, ja pysähtyy Futaban pikkukaupungissa. Kaupungin nimi tarkoittaa kaksilehtistä taimea.

Kukaan muu ei jää pois hiljaisella seisakkeella, ja uudenkiiltävä asemarakennus näyttää erikoiselta maaseudun keskellä. Aseman rappusten yläpuolelle on asennettu säteilyä mittaava näyttö.

Paikka vaikuttaa kuolleelta, mutta se on pikemminkin enemmän elossa kuin viiteentoista vuoteen. Futaba sijaitsee vain kaksi kilometriä Fukushima Daiichin voimalasta, ja oli yksi pahiten saastuneista alueista.

Evakuointimääräys purettiin täällä syksyllä 2022, viimeisenä lähialueen asutuskeskittymistä. Entinen 7 000 asukkaan maatalous- ja voimalakaupunki Futaba on tällä hetkellä 200 asukkaan pikkukaupunki.

27-vuotias paluumuuttaja Naoto Katō oli koulussa, kun suurjäristys tapahtui.

– Kouluni oli suhteellisen korkealla, ja sieltä käsin kylä näytti melko normaalilta. Kotimatkalla näin kuitenkin romahtaneita taloja ja halkeillutta asvalttia, ja tajusin, että tilanne on paha.

Alueella oli ollut aiempina päivinä melko voimakkaita maanjäristyksiä, mutta ne eivät olleet aiheuttaneet suurempia tuhoja.

– Päästyäni kotiin avasin television ja kuulin ensimmäisen kerran, että koko Itä-Japani oli kärsinyt todella pahoin. Sitten evakuoiduimme perheen kanssa tsunamivaaran takia, Katō kertoo.

70-vuotias Shinichi Kokubun oli järistyksen aikaan työmatkalla Tokiossa, ja palasi samana iltana Futabaan.

– Puhelu ei yhdistynyt, mutta ilmoitin perheelleni viestillä, että olen tulossa. Jäin bussista ulos Futaban edustalla, kun lähemmäs ei päässyt romahtaneiden rakennusten takia.

Kokubun löysi poikansa, ja he palasivat yhdessä kotiin, pakkasivat ja lähtivät evakkoon.

– Vanha taloni on yhä tuolla pystyssä, mutta se puretaan tämän kuun aikana, 20-vuotiaasta asti Futabassa asunut Kokubun kertoo.

"Aloin ymmärtää, ettemme voisi enää palata"

Koska ydinonnettomuus tapahtui vasta seuraavana päivänä, tsunamilta evakuoituminen säästi monet säteilyaltistumiselta. Onnettomuudesta johtuvia säteilysairauksia ei todettu, eikä laskeuma vastannut esimerkiksi Tshernobylin onnettomuuden lukemia.

Evakoiden elämä meni silti kerralla uusiksi.

– Meille kerrottiin, että puhdistustöissä voi mennä viisikymmentä vuotta. En halunnut uskoa sitä, mutta hiljalleen aloin ymmärtää, ettemme voisi enää palata, Katō muistelee.

Fukushiman prefektuuri on noin puolitoista kertaa Uudenmaan kokoinen, ja säteilyvaara koski vain pientä osaa siitä. Silti ydinonnettomuuden stigma koski nyt koko maakuntaa.

Maataloustuotteiden ja merenelävien tuonti kiellettiin aluksi koko Fukushiman alueelta. Myös evakot saivat osakseen ennakkoluuloja.

– Heti aluksi maalitauluiksi joutuivat autot, joiden rekisterikilvet viittasivat evakuoituun alueeseen. Minunkin autoni koki ilkivaltaa ensimmäisten kuukausien aikana. Jouduin käyttämään toista autoa, Kokubun kertoo.

Naoto Katō totutteli uuteen elämään Tokion naapurimaakunnassa Saitamassa, jossa kävi koulunsa loppuun. Kun lähes kymmenen vuotta myöhemmin alueella oli mahdollista vierailla lyhyesti, suhtauduttiin häneen epäilevästi.

– Jotkut sanoivat, etteivät naiset saa mennä sinne, koska se voi vaikuttaa lapsensaantiin. Kun muutin Futabaan kaksi vuotta sitten auttaakseni jälleenrakennuksessa, jotkut ihmettelivät, mitä nainen tekee täällä.

Säteilyn stigma

Hallituksen sekä Tokion sähköverkkoyhtiö TEPCO:n epämääräinen tiedotus ja vähättely onnettomuuden yhteydessä nakersi luottoa viranomaisiin. TEPCO joutui oikeuteen, ja maan hallituksen muodostanut demokraattinen puolue DPJ menetti luottonsa japanilaisten keskuudessa.

Fukushiman puhdistus- ja purkutyöt etenivät kuitenkin tasaisesti, ja rajoituksia alettiin muutaman vuoden kuluttua purkaa. Futaban säteilyarvot saatiin turvalliselle tasolle siten, että kaupunki voitiin avata osittain vuonna 2022.

– Säteilyarvoja tarkkaillaan jatkuvasti. Kymmenissä paikoissa ympäri kylää on mittareita, ja niiden lukemat näkyvät reaaliaikaisesti kaupungin sivuilla, tiedotusvastaava Hashimoto selittää.

Säteilyonnettomuuden aiheuttama stigma ja epäluulot elävät kuitenkin syvässä ainakin osassa japanilaisista.

Lukemien valossa Futaban säteily on turvallisella tasolla. Japani on päättänyt tavoitetasoksi yhden millisievertin vuosittaisen säteilyannoksen taustasäteilyn lisäksi, vaikka kansainvälinen suositus ydinonnettomuuden jälkeiselle uudisasutukselle on alle 20 millisievertiä.

Kunnianhimoinen tavoite kertoo Japanin vaikeasta historiasta säteilyn kanssa Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommituksista lähtien. Ydinvoimaa on myös Japanissa vastustettu laajasti.

Lue myös: Ydinvoima tulossa tiensä päähän Japanissa

Haastattelun jälkeen Hashimoto kysyy, eikö alueelle tuleminen pelottanut. Hän kertoo, että etenkin länsimaiset toimittajat monesti uskovat alueen olevan kuin toinen Tshernobyl.

Närää naapurimailta

Futaban pinta-alasta vasta 15 prosenttia on avattu asumiselle, ja viljely ei ole vieläkään mahdollista. Entisten riisipeltojen tilalla kasvaa heinää, ja niiden keskeltä pilkistää hylättyjä taloja.

Suurin osa Fukushimasta on kuitenkin todettu puhtaaksi, ja tuontirajoituksia on höllennetty. Mittauksista saatu data ei kuitenkaan ole vakuuttanut naapurimaita, sillä Kiina ja Etelä-Korea eivät edelleenkään salli elintarvikkeiden tuontia laajalta alueelta Fukushiman ympäriltä. Taiwankin poisti rajoitukset vasta 2025.

– Vaikka alueen on osoitettu tieteellisin menetelmin olevan turvallinen, on ihmisiä, jotka tuntevat silti turvattomuutta. Se johtuu virheellisistä huhuista, ja siksi on tärkeää osoittaa ihmisille, että vaaraa ei ole. Sama pätee myös ulkomaihin, Hashimoto kertoo.

Kiinassa ja Koreassa on herättänyt närää myös reaktorien jäähdytyksessä käytetyn veden laskeminen mereen. Vettä on säilötty ja puhdistettu suurissa tankeissa, ja vuonna 2023 hallitus sekä kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA antoivat luvan sen vähittäiseen laskemiseen mereen tilan loputtua.

Lue myös: Japani saa laskea radioaktiivista vettä Fukushiman ydinvoimalasta Tyyneenmereen

Paluu Futabaan

Paluu Futabaan ja sen lähialueille on ollut mahdollista nelisen vuotta, mutta paluu houkuttaa silti vain harvoja.

– Ihmiset ovat melko hyvin ymmärtäneet alueen olevan turvallinen. Kyse ei ole säteilystä, vaan siitä, että tiettyjä palveluita tai esimerkiksi sairaalaa ei ole. Jos niitä ei ole, ihmiset eivät muuta tänne, Kokubun selittää.

Lue myös: 11 vuotta Fukushiman ydinturman jälkeen asukkaat pääsevät taas koteihinsa Futabassa

Futaba ehti olla aavekaupunkina yli 11 vuotta. Sinä aikana kasvillisuus on vallannut tsunamin vaurioittamat sairaalat, koulut ja kirjastot, joiden ulkoasu ja sisus ovat yhä tsunamin jäljiltä koskemattomana.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Japanissa joudutaan toimimaan laajan alueen kanssa, jossa ei ole pitkään aikaan asuttu. Siksi tämä onnettomuus eroaa muista maanjäristyksistä ja tsunameista, Hashimoto toteaa.

Ketut, supikoirat ja villisiat vaeltelevat hylättyjen talojen pihoilla. Vaikka Futabaan muuttaisikin takaisin, pitäisi aloittaa rakentamalla oma talo uudestaan, eikä rakentajiakaan juuri ole.

– Jos Futaba olisi auennut nopeammin, olisin palannut aiemmin. Kyselyiden mukaan vain yksi prosentti entisistä asukkaista haluaa palata, Kokubun kertoo.

Suurin osa palaajista on häntä iäkkäämpiä.

– Perheellisten lapset käyvät muualla koulua. Jos tänne rakennettaisiin uusi koulu, he voisivat palata, mutta sitä ei ole saatu aikaiseksi.

Uusia tuulia

Futaban noin 200 asukkaasta vain 55 prosenttia on paluumuuttajia. Loput ovat alun perin muualta kotoisin, ja heihin lukeutuu Akitasta muuttanut kahvilayrittäjä Ryō Fukasawa.

– Halusin oikeastaan vain tehdä haluamaani juttua paikassa, jossa pystyin sitä tehdä. Elän iloista elämää, ja olen aika onnellinen. Ystävät käyvät tapaamassa minua, ja ihmiset tulevat juomaan kahvia.

Fukasawa tutustui Futabaan käydessään lähialueella tapaamassa ystäväänsä, ja päätti alkaa tarjota siellä kahvia.

– Opiskelin ennen tänne tuloa onnettomuudesta, säteilystä ja sen vaikutuksista. En koe, että arkinen ilmapiiri täällä olisi mitenkään ongelmallinen tai pelontäyteinen.

Vuonna 2020 Futabaan avattiin Tōhokun luonnonkatastrofin ja ydinonnettomuuden muistomuseo, ja onnettomuusturismin toivotaan nousevan matkailuvaltiksi.

Futaban naapurikaupungissa on myös museoitu tsunamissa tuhoutunut koulu, ja rannalle suunnitellaan suurta kukkapuistoa. Ajatuksena on, että siellä voisi tavata paikallisia, jotka kertovat kokemuksistaan.

– Onneksi matkailijoita, myös ulkomaalaisia, on alkanut tulla tänne, mistä on apua. Nyt kun asiat ovat jotenkin mallillaan, on matkailu yksi askel eteenpäin, Naoto Katō ajattelee.

Nousee kuin taimi

Futaban asema-alue rakentuu hiljalleen uudelleen, ja vastapäisestä korttelista on tehty katutaidealue. Siellä kahvilaa pitävä Fukasawa kertoo, että ihmiset eivät enää vain kulje Futabasta ohi.

– Taidealueen avaamisen jälkeen tänne on tultu katselemaan taidetta, ja museon avaamisen jälkeen tänne on tullut ihmisiä opintomatkalle. Jotkut tulevat Futabaan kahvin takia, mistä olen kiitollinen.

Vuonna 2025 Futabaan nousi ensimmäinen supermarketti, jonka parkkipaikalle pysähtyy autoja tämän tästä. Suurin osa asiakkaista on puhdistustöitä tekeviä työntekijöitä.

Kokubun toivoo, että Futabasta tulisi merkittävä matkailukohde, vaikkei se olekaan toinen Tshernobyl.

– Kaikkialla maailmassa on ydinvoimaa, emmekä voi olla varmoja, etteikö vastaavaa tapahtuisi joskus uudestaan. Haluaisin, että ihmiset oppisivat, miten sellaisessa tilanteessa pitää toimia.

Fukasawa kaataa kuuman kahvin pahvimukiin. Asiakkaita on ollut tänään kymmenkunta, mikä on hänelle tavallinen päivä. Ruskasta keltaiset neidonhiuspuun lehdet korostuvat kirkkaina sinistä taivasta vasten.

– Ajatteli siitä mitä tahansa, on tosiasia, että suuronnettomuus tapahtui. Sen keskeltä Futabaan nousee nimensä veroisesti taimien lailla uusia rakennuksia ja liikkeitä, ja täällä käy uusia ihmisiä.

Fukasawa näkee tulevaisuuden valoisana. Kaupungin päättäjät, asukkaat ja työntekijät miettivät koko ajan uusia tapoja tehdä Futabasta mielenkiintoisen paikan. Kaupunki on kuin tyhjä taulu, joka täyttyy hiljalleen.

– Jos ihmiset jotain kautta saavat tietää Futabasta ja eksyvät tänne, se tekee minut iloiseksi.