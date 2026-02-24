Rankkasateet ovat aiheuttaneet Brasiliassa tulvia ja maanvyörymiä, jotka ovat vahingoittaneet rakennuksia ja teitä.

Brasiliassa ainakin 23 ihmistä on kuollut maan kaakkoisosia moukaroineissa rankkasateissa. Kymmeniä on kadoksissa ja yli 400 on joutunut jättämään kotinsa, kertoivat Minas Geraisin osavaltion viranomaiset tiistaina.



Rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä, jotka ovat vahingoittaneet rakennuksia ja teitä.



Pahiten on kärsinyt Juiz de Foran kaupunki, jonne on julistettu hätätila. Kaupungin pormestari Margarida Salomao kuvaili tilannetta äärimmäiseksi.



Salomaon mukaan 540 000 asukkaan kaupungissa oli tiistaihin mennessä tapahtunut ainakin 20 maanvyöryä ja osa kaupungista oli jäänyt eristyksiin. Helmikuu on ollut Juiz de Forassa ennätyksellisen sateinen.



Minas Geraisin osavaltiossa asuu lähes 21 miljoonaa ihmistä.