Voimakkaiden matalapaineiden aiheuttamat tulvat ovat kylväneet tuhoa erityisesti Kaakkois-Aasiassa. Katso kuvat videolta.
Muun muassa Indonesiassa, Thaimaassa ja Sri Lankalla on kärsitty isoja tulvatuhoja.
Tulvien ja maanvyörymien aiheuttama kuolonuhrien määrä on Kaakkois-Aasian alueella lähes 800, joista yli 600 Indonesiassa, kertoo Reuters. Koko Aasian osalta luku kohosi maanantaina jo yli tuhanteen.
Tulvat ovat Indonesian pahin luonnonkatastrofi sitten vuoden 2018 maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin. Viikon kestäneet rankkasateet ja tuulenpuuskat ovat vaikeuttaneet pelastustöitä.
Satelliittikuvat näyttävät tilanteen Colombon alueella Indonesiassa ennen ja jälkeen tulvien.