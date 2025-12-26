Sateita ja voimakasta tuulta on ennustettu myös perjantaille.
Yhdysvalloissa Kaliforniaa tällä viikolla koetelleet joulumyrskyt ovat tuoneet mukanaan rankkasateita, jotka ovat aiheuttaneet äkkitulvia. Lisäksi viranomaiset varoittavat maanvyörymistä.
Useissa piirikunnissa, mukaan lukien Los Angelesissa, on julistettu hätätila.
Paikallinen Los Angeles Times -lehti kertoi paikallista aikaa jouluaattona eli keskiviikkona, että kolme ihmistä on kuollut myrskyssä.
Joulupäivän eli torstain varhaisina tunteina Pohjois-Kaliforniaan eteni raju ukkosmyrskyjen rintama, joka aiheutti äkkitulvia San Franciscon metropolialueella. Alueelle odotettiin lisää myrskyjä torstain aikana.
Kansallinen sääpalvelu NWS ennusti varhain torstaina, että Etelä-Kaliforniaa, mukaan lukien Los Angelesia uhkaavat poikkeuksellisen runsaat sateet.
– Useat äkkitulvat ovat mahdollisia. Lisäksi monet purot voivat tulvia, mikä voi johtaa myös suurempien jokien tulvimiseen, NWS varoitti.
Osissa Etelä-Kaliforniaa sateissa oli torstaina eli joulupäivänä lyhyt tauko. Sääviranomaiset kuitenkin varoittivat voimakkaasta tuulesta.
Paloalueet edelleen alttiita mutavyöryille
Tilanne ei ole vielä ohi, Los Angelesin piirikunnan viranomaiset tiedottivat joulupäivänä viestipalvelu X:ssä.
– Tarkista sääolosuhteet ennen kuin lähdet ulos tänään, X-päivityksessä neuvottiin.
Erityisessä vaarassa ovat NWS:n mukaan paikat, joissa on tänä vuonna ollut laajoja maastopaloja. Los Angelesin piirikunnan viranomaiset ovat huomauttaneet, että paloalueet ovat edelleen hyvin alttiita muun muassa mutavyöryille.
Havaijilta on kulkeutunut Yhdysvaltain länsirannikolle runsaasti kosteutta. Myrskyjen on ennustettu tuovan Kaliforniaan muutamassa päivässä sateita, joiden sademäärät vastaavat useiden kuukausien sademääriä.