Brasilian kaakkoisosissa ovat käynnissä pelastustyöt rajujen tulvien ja maanvyöryjen myötä. Asiasta uutisoivat muun muassa Reuters ja Enex. Katso videot alueelta yltä.
Ennätyksellisen voimakkaat sateet ovat aiheuttaneet voimakkaita maanvyöryjä ja tulvimista Brasilian kaakkoisosissa.
Juiz de Foran kaupungin johdon mukaan alue ei ole kokenut yhtä rankkoja helmikuun sateita kertaakaan historiassa, Reuters uutisoi.
ENEX:n tietojen mukaan ainakin 30 ihmistä on kuollut ja 39 oli yhä kateissa tiistaina.
Yli 200 ihmistä on pelastettu alueelta, paikallinen pelastuslaitos kertoo uutistoimistolle.
– Yli 500 pelastustyöntekijää toimii kymmenellä alueella, alueen varapormestari Mateus Simoes kertoo.