Eduskuntaa ravistelevasta häirintäkohusta on tullut julki lisätietoa.

Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Ilta-Sanomat kertoo nyt, että lehden tietojen mukaan Sdp:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa väitetään tapahtuneen epäasiallista käytöstä eduskunta-avustajia kohtaan.

Lue myös: Kansanedustaja Merinen kommentoi eduskunnan häirintäkohua

IS:n mukaan häirintätapauksista kolme on tapahtunut samana iltana elokuussa vuonna 2023. Tuolloin Sdp:n eduskuntaryhmä piti kesäkokousta Vantaalla.

Lehti uutisoi, että kokouksen yhteydessä Kokko oli julistanut suureen ääneen, kahteen eri otteeseen erään eduskuntaryhmässä työskentelevän avustajan kuuluvan seksuaalivähemmistöön. Henkilön kuuluminen seksuaalivähemmistöön ei tuossa vaiheessa ollut laajasti tiedossa.

Kokko kertoo pyytäneensä henkilöltä anteeksi ”muutamasta huonosta kommentista”. Hän kuitenkin kiistää häirinnän.

Saman kokouksen yhteydessä kansanedustaja Asell oli lehden tietojen mukaan tiedustellut ”alatyylisin sanoin”, haluaisiko naisavustaja seksiä. Atlantan olympialaisissa vuonna 1996 painissa hopeaa voittanut Asell ei ole vastannut IS:n yhteydenottoihin.

Täsmälleen samana iltana kansanedustaja Berg kyseli IS:n tietojen mukaan illanvieton jatkoilla kokousväen hotellissa useilta naispuolisilta eduskuntaryhmän työntekijöiltä, olivatko nämä kokeneet häirintää ja jos eivät, haluaisivatko tulla häirityksi. Bergin mukaan hän ei tunnista tällaista tilannetta.

Lisäksi IS:n tietojen mukaan viime marraskuussa Asell kosketteli epäasiallisesti naispuolista eduskunta-avustajaa eduskunnan pikkujoulujen jatkoilla tanssilattialla.