Venäjän presidentti Vladimir Putin tietää, että Euroopasta löytyy asiakkaita edullisen öljyn perään. Raakaöljyn hinnan ripeä nousu sai presidentin aloittamaan soidinkutsun.

Venäjä on valmis toimittamaan öljyä ja kaasua eurooppalaisille ostajille, sanoo presidentti Vladimir Putin. Putinin mukaan sopimuksista olisi kuitenkin tehtävä pitkäaikaisia ja niiden olisi oltava vapaita poliittisesta painostuksesta.

Venäjä houkuttelee eurooppalaisia takaisin venäläisen öljyn ostajiksi, kun raakaöljyn hinta nousi korkeimmalle vuosikausiin. Putinin mukaan Venäjä on valmis toimituksiin, jos eurooppalaiset viestittävät niitä haluavansa.

– Olemme valmiita työskentelemään eurooppalaisten kanssa, mutta tarvitsemme jonkinlaisen signaalin siitä, että he ovat halukkaita ja valmiita ja varmistavat vakauden ja jatkuvuuden, Putin sanoi televisioidussa kokouksessa.

Presidentin mukaan Venäjä jatkaa öljytoimituksiaan "luotettaville" ostajille Aasiassa sekä Unkarille ja Slovakialle EU:ssa.

Venäjän ja Euroopan öljy-yhteistyö on ollut pitkälti poikki Venäjän neljä vuotta sitten Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan takia. EU kielsi tuolloin raakaöljyn tuonnin Venäjältä, mutta Unkari ja Slovakia jatkoivat yhteistyötä. Venäjältä Ukrainan läpi Unkariin ja Slovakiaan kulkeva öljyputki puolestaan suljettiin sen jälkeen, kun se Ukrainan mukaan vaurioitui Venäjän iskussa tammikuun lopussa.



Nyt Iranin sodan takia kuljetukset Hormuzinsalmen läpi ovat säpissä. Putin varoitti sunnuntaina, että kaikki Hormuzinsalmen kautta kulkevasta kuljetuksesta riippuvainen öljyntuotanto saattaa pysähtyä kokonaan jo huhtikuussa. Salmen kautta kulkee noin viidesosa maailman öljykuljetuksista.