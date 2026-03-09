Asiantuntija uskoo, että Iran ei erityisesti kohdista iskuja Natoon.

Naton itäiselle Välimerelle sijoitetut puolustusjoukot tuhosivat Iranista ammutun ballistisen ohjuksen tänään maanantaina.

Kyseessä on jo toinen kerta, kun Nato torjuu kohti Turkkia ammutun ballistisen ohjuksen. Viime viikolla Nato kertoi torjuneensa kohti Turkkia ja sen ilmatilaa laukaistun ohjuksen.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Christian Perheentupa kertoo MTV Uutisille, että ei ole syytä olettaa, että Iran erityisesti kohdistaisi iskuja Natoon.

– Siellä ei välttämättä kovin pitkällistä sotilaallis-strategista analyysia ole taustalla, vaan ammutaan nyt niiltä laukaisupaikoilta, joilta kyetään, Perheentupa sanoo.

Perheentupa kertoo, että Iran on yllättänyt siinä mielessä, kuinka laajalle Persianlahden alueelle sen iskut ovat ulottuneet.

– Se, että onko siinä jonkinlaista suunnitelmallisuutta, ei ole tässä vaiheessa kovin helposti arvioitavissa, Perheentupa sanoo.