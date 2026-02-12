Suomen Lähetysseura selvittää mahdollisia lapsiin kohdistuneita väärinkäytöksiä.
Suomen Lähetysseura pyytää eri ilmoituskanavien kautta tietoa mahdollisista lapsiin kohdistuneista väärinkäytöksistä ja muusta kaltoinkohtelusta järjestön menneisyydessä.
Ilmoitukset käsittelee riippumaton asiantuntijaryhmä.
Tietojen keräämisen taustalla ovat epäilyt siitä, että Lähetysseuran menneisyydessä olisi asioita, joista sille ei ole tullut tietoa tai jotka ovat jääneet puutteellisesti selvitetyiksi.
Ilmoituskanavien kautta voi ottaa yhteyttä sekä nimellä että anonyymisti. Yhteydenottoja toivotaan tämän vuoden aikana sekä Suomesta että Lähetysseuran työalueilta. Mahdolliset rikosasiat siirretään poliisin käsittelyyn.
Uutinen päivittyy.