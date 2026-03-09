Isac Elliot nousi julkisuuteen ollessaan vain 13-vuotias. Tuo aika on pitkälti pyyhkiytynyt pois laulajan muistoista.

Laulaja Isac Elliot on nauttinut jo vuosikausien ajan valtavasta suosiosta. Hän sinkosi julkisuuteen vain 13-vuotiaana julkaistessaan esikoissinglensä New Way Home, ja kappale nousikin nopeasti listojen kärkikahinoihin.

Elliot teki vuosien ajan englanninkielistä musiikkia, kunnes vaihtoi laulukielensä suomeen vuonna 2022 julkaistun 20min -kappaleen myötä. Suomenkielinen musiikki on nostanut hänet jälleen Suomen kuunnelluimpien artistien kärkeen.

Mistä laulaja itse näkee suosionsa johtuvan? Se on Elliotin mukaan hyvä kysymys.

– Olen ainakin laittanut tähän tosi paljon aikaa ja antanut ihan kaikkeni tälle aika kauan. Kun antaa tarpeeksi aikaa omille unelmilleen, niin kyllähän tuollaisessa ajassa kehittyy, hän pohti MTV Uutisten haastattelussa Emma-gaalan punaisella matolla.

Isac Elliot oli Emma-gaalassa ehdolla neljässä kategoriassa.All Over Press

Laulaja paljasti, ettei hän muista paljoakaan ajasta, jolloin nousi julkisuuteen.

– Pakko sanoa, että aika paljon meni ohi. Minähän olin 13-vuotias kun aloitin. Pelasin jotain luuripelejä ja keskityin siihen. Muistan vain pieniä hetkiä sieltä sun täältä, hän kertoi.

– Siksi on ollut hienoa nyt lähiaikoina, kun olen ollut niin vahvasti itse mukana tekemässä musiikkia ja rakentamassa tätä kaikkea. Olen ollut enemmän hetkessä, varmaan myös, koska olen aikuistunut, hän jatkoi.

