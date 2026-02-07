Käräjäoikeus oli hylännyt taksikuljettajan ahdistelusyytteet.

Helsingin hovioikeus tuomitsi taksikuskin seksuaalisesta ahdistelusta.

Oikeudessa puitu tapaus tapahtui Helsingin ja Vantaan välisellä taksimatkalla toukokuussa 2023. Juhlista tullut nainen oli noussut taksiin, mutta joutuikin siellä epätoivotun koskettelun kohteeksi.

Nainen kertoi, että mies oli pyytämättä vienyt kätensä naisen nivusten sisätaipeelle. Kosketus kesti vain lyhyen aikaa, koska nainen oli nopeasti kieltänyt miestä.

Mies oli lisäksi taksimatkan aikana kertonut naiselle ”olevansa seksiterapeutti”, kuvaillut opintojaan, tarjonnut apua naisen mahdollisiin seksiongelmiin ja tiedustellut, oliko nainen kotonaan yksin.

Nainen oli välittömästi taksista päästyään lähettänyt ystävälleen ääniviestin tapahtuneesta.

7:54 Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtaja Ritva Elomaa kertoi taksikuljettajien rikoksista Rikospaikan haastattelussa vuonna 2024.

Mies kertoi naisen herjanneen ulkomaalaisia

Asiaa puitiin ensin käräjäoikeudessa.

Miehen kertomus tapahtumista oli oikeuden mukaan suppea. Miehen mukaan nainen oli kysynyt mistä hän on kotoisin, ja haukkunut ulkomaalaisia miehen kerrottua tulleensa Pakistanista.

Käräjäoikeus päätyi hylkäämään syytteen. Käräjäoikeus perusteli ratkaisua sillä, että syyte perustui olennaisesti vain uhrin omaan kertomukseen, jota oikeus sinänsä piti uskottavana. Muun näytön puutteen vuoksi oikeus piti kuitenkin miehen kertomaa tapahtumankulkua mahdollisena.

Hovioikeus katsoi toisin

Syyttäjä valitti ratkaisusta hovioikeuteen. Siellä tuomioistuin katsoikin taksikuskin syyllistyneen rikokseen.

Hovioikeus kiinnitti erityistä huomiota siihen, että nainen ei tuntenut miestä entuudestaan eikä hän ollut esittänyt asiassa minkäänlaisia korvausvaatimuksia. Hänellä ei siis ollut syytä kertoa tapahtuneesta totuudenvastaisesti. Nainen ei ollut myöskään ystävälleen lähetetyissä viesteissä puhunut mitään taksikuljettajan ulkomaalaistaustasta tai muutenkaan vaikuttanut aggressiiviselta, minkä voi katsoa puhuvan taksikuskin kertomusta vastaan.

Hovioikeus katsoi, että vaikka miehen kertomus tapahtumista oli mahdollinen, ei se riitä horjuttamaan asiassa esitettyä näyttöä, joihin kuuluivat naisen tuoreeltaan kertoman seikat ystävälleen.

Vuonna 1981 syntynyt mies tuomittiin seksuaalisesta ahdistelusta 40 päiväsakon rangaistukseen, joka hänen tuloillaan tarkoittaa 1960 euron seuraamusta.

2:25 Miten toimia, jos kuljettaja ahdistelee taksissa? Toimintaohjeet hätätilanteisiin.