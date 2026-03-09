Suomalaiset veivät mestaruuden eukonkannossa Englannissa. Katso kooste kisasta yltä!
Kymmenet parit kisasivat sunnuntaina vuosittaisessa eukonkantokisassa Etelä-Englannin Dorkingissa. Asiasta kertoo KameraOne.
Paikalliset ovat kuitenkin keksineet tuoda lajiin kisaajia haastavan elementin: yleisö saa heittää ja ampua vettä kisaajien päälle.
Se ei kuitenkaan suomalaisparia haitannut: Teemu ja Jatta selvittivät nimittäin 380 metrin mittaisen mutaisen radan ennätysajassa.
Palkinnoksi voitosta he saivat ison tynnyrillisen olutta. Lisäksi voitollaan pari varmisti paikkansa Suomessa tulevana kesänä järjestettäviin kisoihin, järjestäjä kertoo.