Eduskunnassa on syytä käydä vakava keskustelu asiallisesta käytöksestä, ryhmyrit totesivat torstaina Asian ytimessä -ohjelmassa.

Häirintä eduskunnassa nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa avustajien avautuneen hänelle asiasta.

Myös MTV:n sähköpostikyselyssä useat eduskunta-avustajat kertoivat kohtaamastaan häirinnästä, joka vaihteli kiusaamisesta henkiseen väkivaltaan.

– Tämä MTV:n kysely vahvistaa sen, että ilmiö on todellinen, toteaa sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen Asian ytimessä -ohjelmassa.

– Siltä ei auta ummistaa silmiä tai tätä ei voi lakaista maton alle, vaan se pitää kohdata, että yhä edelleen eduskunnassa, vaikka meillä on ollut julkisanottu nollatoleranssi, tätä ilmiötä esiintyy.

Vaikka moni korosti MTV:n kyselyssä eduskunnan hyvää työilmapiiriä, vastauksissa nousi esiin myös huono johtajuus ja hierarkkinen työyhteisö.

On ilmeistä, että esimerkiksi esimiestaidoissa kansanedustajilla on parantamisen varaa, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Korpa.

Hän muistuttaa, että työssä voi olla kova paine, eikä sitä ehkä aina osata käsitellä oikealla tavalla.

– Monella kansanedustajalla ei todellakaan ole mitään kokemusta tai koulutusta toimia esimiehenä, Kopra sanoo.

– Pitää tunnustaa myös se, että valta-asema ja positio on henkilöillä erilainen. Kansanedustaja on auktoriteetti ja avustajat voivat olla hyvinkin nuoria, kenties ensimmäisessä työpaikassa.

Puolueet selvittävät asiaa

Tytti Tuppuraisen mukaan sdp:n eduskuntaryhmä on päättänyt teettää ulkopuolisen selvityksen ryhmässä tapahtuneista tapauksista.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmässä on Kopran mukaan nyt pohdittu mekanismeja vastaavien tapausten havaitsemiseen.

Tuppurainen tunnistaa vastaajien näkemyksen eduskunnan työyhteisön kipukohdista.

– On totta, että eduskunta on hierarkkinen työpaikka ja kansanedustajien enemmistö on miehiä.

– Usein uhreina on nuoret naiset ja tämä on omiaan luomaan ympäristön, jossa tällaista tapahtuu, ellei siihen puututa tiukasti ja onnistuta luomaan ilmapiiriä, jossa tätä paheksutaan niin voimakkaasti, että sitä ei hyväksytä lainkaan.

Ryhmäjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että eduskunnassa on syytä käydä läpi, mikä on suotavaa käytöstä.

– Eduskunta kuitenkin on – sekä edustajat että työntekijät – ikään kuin Suomi pienoiskoossa: ihmisiä tulee hyvin erilaisista taustoista, ympyröistä ja erilaisilla tapataustoilla, ja kun yhdessä ollaan siellä, on tärkeää, että ne yhteiset pelisäännöt on selkeät ja niitä on syytä varmasti hioa, Kopra toteaa.

Häirintäkohu syvenee – mikä eduskunnassa on pielessä? Asian ytimessä -ohjelman vieraina torstaina SDP:n ja kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtajat Tytti Tuppurainen ja Jukka Kopra. Katso koko jakso MTV Katsomossa.