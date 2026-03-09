40-vuotias mies tuomittiin muun muassa törkeästä raiskauksesta.
Helsingin käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisen miehen muistisairaan naisen törkeästä raiskauksesta.
Oikeuden mukaan kaksi miestä tunkeutui 77-vuotiaan naisen asuntoon marraskuussa Helsingissä. Miehet oleskelivat asunnolla illasta seuraavaan aamuun.
Kumpaakin miestä syytettiin törkeästä raiskauksesta. Molemmat kiistivät teot, mutta tuomittu myönsi sukupuoliyhteyden uhrin kanssa.
40-vuotias mies tuomittiin muun muassa törkeästä raiskauksesta viiden vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen.