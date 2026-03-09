Joutsassa Keski-Suomessa kaksi viikkoa sitten kadonnut nainen on yhä kateissa, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Poliisi pyytää edelleen havaintoja Joutsan Leivonmäeltä 24. helmikuuta kadonneeksi ilmoitetusta naisesta.
Poliisi kertoi tänään maanantaina lähettämässään tiedotteessa saaneensa kadonneeseen liittyviä vihjeitä, mutta naista ei ole havainnoista huolimatta tavoitettu.
Saatujen vihjeiden perusteella kadonnut liikkuu Joutsassa mahdollisesti Koiravuoren ja Pannuvuoren alueilla.
Poliisi pyytää reaaliaikaisista havainnoista viipymättä ilmoituksen hätäkeskukseen 112.
Muut asiaan liittyvät vihjeet kadonneesta tai hänen olinpaikastaan pyydetään sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
Poliisi pyytää paikallisia ihmisiä tarkistamaan hallitsemansa kiinteistöt, kesämökit, piharakennukset ja muut vastaavat tilat kadonneen löytämiseksi.
Kadonneen tuntomerkit:
- Pituus 180 senttiä
- Hoikka
- Punertavat hiukset
- Nenässä nenäkoru
- Päällä tummansininen polveen saakka ulottuva untuvatakki, vaelluskengät ja kirjava reppu.
