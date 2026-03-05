SDP:n Lindtmanin mukaan esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden pitkän linjan ydinasepolitiikasta.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo puolueensa vastustavan hallituksen esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta. Lindtmanin mukaan esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden pitkän linjan ydinasepolitiikasta.
Lindtman kertoi asiasta torstaina tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.
– Jos tämä esitys menee läpi, se tarkoittaisi, että Suomi olisi ainoa Pohjoismaa, jolla ei olisi mitään rajoitteita, jopa ydinaseiden sijoittamiseen tai varastoimiseen liittyen, Lindtman sanoi.
Hallitus kertoi torstai-iltana esittävänsä lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi ei kuitenkaan tavoittele ydinasetta alueelleen, eikä tällaista ole Natossa suunnitteilla.
Ministerin mukaan hallituksen esitys ei liity Ranskan ydinpelotepuheeseen tai käynnissä olevaan julkiseen keskusteluun ydinpelotteesta. Syyksi Häkkänen kertoo Suomen kansallisen turvallisuuden vahvistamisen osana Natoa.