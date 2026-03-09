Hallitseva Veikkausliiga-mestari KuPS on tehnyt kaksivuotisen pelaajasopimuksen puolustaja Kasim Adamsin, 30, kanssa.

Ghanalaispuolustaja siirtyy Kuopioon vapaana pelaajana, sillä hän ei ole pelannut vuoteen missään.

– Kasim on meille pallollisesti hyvin sopiva toppari. Hän pystyy avaamaan peliä laadukkaasti sekä lyhyillä että pidemmillä syötöillä. Lisäksi hän tuo puolustukseemme fyysisyyttä ja vahvaa pääpelaamista molempiin rangaistusalueisiin. Kokeneena pelaajana hän tuo samalla johtajuutta ja varmuutta puolustuslinjaamme, KuPSin urheilujohtaja Sixten Boström kertoo tiedotteessa.

Kaudella 2024-25 Adams pelasi Sveitsin liigassa Servetten riveissä. Muun muassa Hoffenheimia, Baselia ja Young Boysia edustanut Adams on pelannut uransa aikana myös Saksan Bundesliigassa, Konferenssiliigassa, Eurooppa-liigassa ja Mestarien liigassa.