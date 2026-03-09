Poliisi on huolissaan maailmalla yleistyneiden tilausrikosten saapumisesta Suomeen.

Vantaan Korsossa joulukuussa tapahtunut polttomurhan yritys on esimerkki rikollisuuden uudesta ilmiöstä Suomessa, jossa epäillysti ulkomailta käsin toiminut henkilö pestasi alaikäiset tekemään vakavia rikoksia puolestaan. Myös Helsingin Lauttasaaressa tapahtuneen pyöräliikkeen tuhopolton epäillään olevan tilauskeikka.

MTV Uutisten rikostoimittajat kertovat MTV Uutisille, mitä "crime as a service" tarkoittaa käytännössä.

"Nyt se on todellisuutta"

Poliisin mukaan Korson tapaus sai alkunsa jollakin tapaa pieleen menneestä huumekaupasta, jonka seurauksena syntyi velka. Kun velallista ei löydetty, rikollisorganisaatio värväsi palkkiota vastaan 15-vuotiaita nuoria sytyttämään tulipalon velallisen lähiomaisen asuntoon. Palkkion lisäksi poliisi uskoo, että värväämisessä käytettiin hyväksi sitä, että osa henkilöistä oli tuntenut toisensa entuudestaan.

Teko jäi yritykseksi, mutta rikosnimikkeinä ovat murhan yritys ja törkeä tuhotyö. Poliisin mukaan tapaus liittyy ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja pohjoishelsinkiläisiin katujengeihin.

Poliisi on varoittanut tilausrikollisuuden saapumisesta jo pitkään, mutta nyt tiedossa ovat ensimmäiset varsinaiset esimerkit ilmiöstä.

– Nyt se on todellisuutta, sanoo rikostoimittaja Pekka Lehtinen MTV Uutiset Livessä.

– Tässä on kyse siitä, että ulkomailta täysi-ikäiset värväävät lapsia tekemään jopa henkirikoksia. Voi sanoa, että raukkamaista vielä kaiken päälle, hän jatkaa.

" Olemme täysin poikkeuksellisessa tilanteessa"

Palkkamurhia ja niiden yrityksiä on tapahtunut Suomessa ennenkin, mutta niissä osapuolet ovat yleensä tunteneet toisensa entuudestaan. Lisäksi Suomeen on viime vuosian tullut Ruotsista ihmisiä tekemään väkivaltarikoksia palkkiota vastaan.

Nyt tilanne on uusi, sillä vaikka värvääjä on yhä ulkomailla, ovat tekijät Suomesta.

Rikolliset etsivät rikoksille tekijöitä esimerkiksi nimimerkin takaa sosiaalisen median alustoilla, esittämällä tarjouksen suurelle joukolle nuoria. Rikollisorganisaatiot pyrkivät rakentamaan monikerroksisia verkostoja, joissa teon tilaaja ja tekijä pyritään erottamaan mahdollisimman kauas toisistaan ja häivyttämään rikoksen tilaaja. Varsinainen rikoksen tarvitsija voi esimerkiksi käyttää järjestelijää, jonka tehtävä on rekrytoida varsinaiselle rikokselle tekijä.

Nuorilla itsellään ei välttämättä ole tietoa siitä, kuka heidät palkkaa tai miksi.

Poliisin käsityksen mukaan rekrytointi kohdistuu erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin, jotka saattavat olla esimerkiksi rikostaustaisia, päihdeongelmaisia, kärsiä mielenterveyden haasteista tai olla sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Valmiiksi heikossa asemassa olevat nuoret ovat alttiimpia ottamaan vastaan rikollisia tarjouksia, eikä vaikutukselle altis nuori ei välttämättä edes ymmärrä tekojensa seurausta aikuisen tapaan.

– Olemme täysin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväkseen nuoria ja alaikäisiä, Lehtinen sanoo.