Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) tapaa ensi viikolla eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja vs. pääsihteeri Mikael Koillisen ja keskustelee heidän kanssaan eduskunnan epäillyistä häirintätapauksista.

Merinen kertoo tapaamisesta Facebookissa julkaisemallaan videolla.

Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun Merinen kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Merinen toteaa, että häneltä halutaan nyt mediassa juttuun liittyvien ihmisten nimiä. Merinen sanoo, että hänelle uskoutuneet ihmiset ovat kertoneet tapahtumista kuitenkin luottamuksellisesti.

– Niin hullua kuin se onkin, niin moni nainen, joka on tuonut esille häirintää, on saanut siitä hirveästi lisää häirintää, että on kertonut siitä. Poliittisella puolella se vaikuttaa myös urakehitykseen.

Merinen kertoo luvanneensa häirinnästä kertoneille ihmisille säilyttävänsä luottamuksen.

– Se, että on voinut luottaa, niin on voinut tuoda näitä asioita esille. Minä olen kanava sille äänelle.

Merinen sanoo haluavansa, että ahdistelevat ihmiset tulevat julki ja että asia käsitellään.

– Koko tämän ydinjuttu oli se, että haluan, että eduskunnassa saa työskennellä rauhassa.