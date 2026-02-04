Eduskunnan kanslian epäasiallista kohtelua ja häirintää kartoittava kysely on valmistunut.

Tuoreen kyselyn sekä aiempien kyselyiden perusteella eduskunnassa esiintyy jonkin verran epäasiallista kohtelua ja häirintää.

– Kanslian palveluksessa olevien avustajien kokeman ja havaitseman epäasiallisen kohtelun ja häirinnän määrä eduskunnassa on pysynyt edellisten kyselyiden tasolla, kanslian tiedotteessa kerrotaan.

Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi puheenaiheeksi, kun SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa saaneensa tietää kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.



Epäasiallista kohtelua ja häirintää ei selvityksen mukaan esiinny laajasti, ja sen luonne vaihtelee.

Kiusaamista ja henkistä väkivaltaa

Kysely tehtiin eduskunnan kanslian palveluksessa oleville avustajille. Kansanedustajan avustajista noin 40 työskentelee eduskunnan kansliassa.

Kanslian mukaan työtä epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi on tehty pitkään.

– Kaikkien henkilöstöryhmien on voitava kokea eduskunnassa työskentely turvalliseksi ja työtä sen eteen on jatkettava, tiedotteessa kirjataan.