Pääministeri Petteri Orpo teki alkuviikosta matkan Kiinaan, mikä on herättänyt myös vastustusta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän kritiikkiä hänen alkuviikkoista Kiinan-matkaansa kohtaan Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

– Pidän ongelmallisena viime aikojen tapaamisia Kiinan johdon kanssa. Totta kai kaikkien kanssa täytyy pystyä puhumaan, mutta samalla on syytä muistaa että Kiina on autoritäärinen ja imperialistinen ihmisoikeuksia kunnioittamaton maa, joka ei ole liittolaisemme tai kumppanimme, Mäkelä kirjoitti X-palvelussa 27. tammikuuta.

Orpon totesi Ykkösaamussa, että hallitus oli tietoinen hänen matkastaan, jossa myös Mäkelän puolue on mukana. Orpo myös sanoi, ettei Suomen olisi hänen mielestään kannattanut jättää Kiinan kutsua käyttämättä.

Hänen mukaansa Kiinassa on viime aikoina käynyt myös muita johtajia Kanadasta, Irlannista ja Isosta-Britanniasta. Lisäksi Saksan liittokansleri on menossa sinne.

– Suomi on oikeassa paikassa, Orpo sanoi.

Ei ole huomannut häirintää tai avustajien epäasiallista kohtelua

Orpo otti kantaa Ykkösaamussa myös häirintäkohuun SDP:n ympärillä.

Hän ei ole huomannut eduskunnassa häirintää tai avustajien epäasiallista kohtelua.

Orpo kuitenkin sanoi, että jokaisessa työpaikassa voi esiintyä epäasiallista käytöstä.

Pääministerin mukaan yksikään puolue ei varmasti ole vapaa tästä synnistä. Orpon mukaan kokoomus on suuri puolue ja suuri eduskuntaryhmä, jossa "varmasti voi olla jotakin".

Orpon mukaan eduskuntatalo on muuttunut vuosien varrella parempaan suuntaan epäasiallisen käytöksen suhteen.