Jalat ovat koko kehon perusta, ja siksi niiden terveyteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Ihminen kävelee elämänsä aikana noin kaksi kertaa maapallon ympäri, ja siksi jalkojen terveys ei ole vähäpätöinen asia, huomautti Huomenta Suomessa jalka- ja lymfaterapeutti Lea Mäkelä.

Jaloissa ilmenevistä iho- ja asentomuutoksista tulisi viipymättä olla yhteydessä jalkaterveyden asiantuntijoihin, jotta vaivat eivät pääse siihen pisteeseen, että niiden hoito menee vaikeaksi.

– Jalat tulisi tarkistaa säännöllisesti, Mäkelä muistuttaa.

– Jos esimerkiksi varpaissa on liikerajoituksia, voivat ne vaikuttaa askellukseen ja selkään, polviin ja lonkkiin.

Muutama minuutti päivässä parantaa verenkiertoa

Jalkojen veren saa kiertämään tehokkaasti vain muutamalla erilaisella liikkeellä, joihin apuvälineinä voi käyttää tennispalloa tai faskiapalloa sekä pientä rullattua pyyhettä.

Muutama minuutti työskentelyä pallon kanssa ja sen jälkeen noin 20 toistoa pohjetreeniä virkistää jalkoja ja voi saada jopa selän kolotukset helpottumaan.

Katso vinkit helppoon, nopeaan ja erittäin tehokkaaseen jalkaterän jumppaan yllä olevalta videolta.