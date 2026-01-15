Useat eduskunta-avustajat kertovat MTV Uutisille kohdanneensa häirintää ja kiusaamista työpaikalla.

MTV Uutisten sähköpostikyselyyn vastanneista eduskunta-avustajista 10 prosenttia kertoi kokeneensa jonkinlaista häirintää työpaikalla.

"Lähtökohtaisesti hyvä omalla kohdalla, mutta tiedän, että varsinkin nuorilla naisilla ei ole läheskään yhtä hyvä kokemus. […] On yleisesti tiedossa ketkä edustajat ovat pahimpia ja kenelle juuri kukaan ei haluaisi tehdä töitä."

Yleisimmät häirinnän muodot olivat kiusaaminen, yleinen häirintä ja henkinen väkivalta. Suurimmassa osassa häirinnän tekijä oli kansanedustaja.

MTV Uutisten kysely lähetettiin niiden kansanedustajien avustajille, joiden sähköpostiosoitteet ovat julkisesti saatavilla. Vastaaminen oli anonyymia. Yhteensä 46 henkilöä vastasi kyselyyn vuorokauden aikana.

Yksittäiset vastaajat kertoivat myös fyysisestä häirinnästä ja ahdistelusta. Seksuaalista väkivaltaa ei kukaan vastanneista kertonut kohdanneensa.

"Vuosien varrella olen kuullut monenlaisia juttuja edustajista. Epäasiallista käytöstä työssä, esimerkiksi huutamista ei kenenkään tarvitsisi sietää. Tätä systemaattisesti harjoittavilla edustajilla avustaja tuppaakin vaihtumaan useammin."

Häirintäkohu syvenee – mikä eduskunnassa on pielessä? Asian ytimessä -ohjelman vieraina torstaina SDP:n ja kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtajat Tytti Tuppurainen ja Jukka Kopra. Katso lähetys suorana kello 19.30 MTV Katsomossa.

Työilmapiirille ruusuja mutta myös risuja

Avoimissa vastauksissa valtaosa kiittelee eduskunnan työilmapiiriä hyväksi.

"Eduskunnassa on äärimmäisen hyvä työilmapiiri ja viime päivien uutisoinnit ovatkin herättäneet omassa viiteryhmissäni suurta ihmetystä."

"Oma kokemukseni perusteella eduskunta on parhaimpia työpaikkoja, joissa olen ollut. Paine on tietenkin kova, ja se osaltaan kuuluu politiikan luonteeseen. Paine ei kuitenkaan ole syy kusimutterimaiselle käytökselle."

Vastauksissa on kuitenkin myös paljon kritiikkiä erityisesti eduskunnan hierarkiaa kohtaan.

"On myös edustajia, joista tiedetään, että saattavat käyttäytyä sopimattomasti, mutta ei näihin puututa mitenkään."

"Olen hieman kauhuissani nyt paljastuneista tapauksista, mutta en täysin yllättynyt. Avustajilla on todella korkea kynnys kertoa tällaisista asioista eteenpäin, koska oma työpaikka voi olla vaakalaudalla. Uskon ettei yli puoluerajojen tällaisista häirintätapauksista uskalleta kertoa edes kollegoille, koska on aina pelko, että toiset puolueet käyttäisivät niitä poliittisesti jotenkin hyödyksi."

"Eduskunta on varmasti yksi Suomen hierarkkisimmista työpaikoista, joten ei ole ihmekään, mikäli huonoa johtamista ja vallan väärinkäyttöä esiintyy."

Merisen avaus ihmetyttää osaa

Häirintä eduskunnassa nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa avustajien avautuneen hänelle asiasta.

Merisen avaus on saanut kiitosta, mutta vastaajista osa kyseenalaistaa asian.

"Vaikka aihe on vakava ja siihen pitää puuttua ripeästi, pidän omituisena Merisen tapaa tuoda ongelma esille YLE:n ohjelmassa. Sekään ei ole asianmukaista käytöstä."

"Myös työntekijöillä on itsellä vastuu puuttua näihin ettei ensimmäisen kauden miesedustajan tarvitse kevyesti möläyttää tv-ohjelmassa ja jokaisen nyt miettiä että mistä edes puhutaan."

"Toivon kuitenkin, että ainakin pienellä osalla edustajista nousisi tämän kohun myötä pala kurkkuun, jotta miettisivät realistisesti peilin edessä, minkälaisia ovat esihenkilöinä ja miten voisivat parantaa käytöstään."