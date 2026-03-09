Myös EU ilmoitti olevansa valmis vahvistamaan laivasto-operaatiotansa Punaisella merellä.

Ranska liittolaisineen valmistautuu operaatioon, jonka tarkoituksena on saada maailman tärkeimpiin merireitteihin kuuluva Hormuzinsalmi jälleen kunnolla auki, sanoo presidentti Emmanuel Macron.

Macronin mukaan kyseessä olisi puhtaasti puolustuksellinen tehtävä, jossa aluksia saatettaisiin salmen läpi, kunhan sodan kiihkein vaihe on ohitse. Näin taattaisiin esteettömät öljy- ja kaasutoimitukset.

Myös EU ilmoitti olevansa valmis operaatioihin, joilla suojellaan Lähi-idän meriliikennettä. EU on keskustellut Punaisen meren laivasto-operaationsa vahvistamisesta sen jälkeen, kun Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin laajeni Iranin vastaiskujen myötä muihin Persianlahden maihin.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmaisivat yhteisessä lausunnossaan olevansa avoimia sille, että "näitä operaatioita muokataan edelleen niin, että ne vastaavat paremmin tilanteeseen".

"Maailma panttivankina"

Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion mukaan Iran on ottanut vastaiskuillaan maailman panttivangikseen.

– Näemme nyt, minkä uhan tämä pappishallinto muodostaa alueelle ja koko maailmalle. He haluavat pitää maailmaa panttivankinaan, Rubio sanoi.

Ulkoministeriön tapahtumassa puhuneen Rubion mukaan Iran hyökkää naapurimaiden siviilien ja energiainfrastruktuurin kimppuun.

– Operaatiomme tarkoituksena on tuhota heidän kykynsä toimia näin, ja olemme hyvää vauhtia saavuttamassa tämän, Rubio jatkoi.

Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin runsas viikko sitten.