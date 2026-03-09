Raakaöljyn ja maakaasun hinnat ovat ampaisseet pilviin. Vaikutukset Euroopan taloudella ovat huomattavat, varsinkin jos sota Iranissa pitkittyy, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittamien sotatoimien vaikutukset ovat huolestuttaneet Eurooppaa jo niiden alusta lähtien. Viimeistään tänään ne ovat iskeneet uudella voimalla vasten kasvoja.

Raakaöljyn hinta maailmanmarkkinoilla on kohonnut yli 100 dollariin barrelilta. Vastaavia lukemia ei olla nähty vuoden 2022 energiakriisin jälkeen.

Samalla myös maakaasun hinta Euroopassa on yli kaksinkertaistunut helmikuuhun verrattuna. Iranin sulkema Hormuzinsalmi on öljyn lisäksi tärkeä kauttakulkupaikka myös nesteytetylle maakaasulle eli LNG:lle.

Euroopassa tuotetaan maakaasulla myös sähköä, jonka hinnassa nousu näkyy myös.

Viime päivinä tapahtuneen nopeiden hintamuutosten taustalla ovat markkinoiden kasvaneet huolet sodan pitkittymisestä. Iskut ovat kiihtynet molemmin puolin ja Iran valitsi uudeksi johtajakseen kovaa linjaa edustavan Mojtaba Khamenein, sodan alussa tapetun ajatollah Ali Khamenein pojan.

Jos sota pitkittyy, Euroopalla voi olla edessään uusi energiakriisi. Maanosan talous on vasta pääsemässä jaloilleen koronaviruspandemian ja Venäjän suurhyökkäyksen aiheuttamista shokeista.

Kallis energia heijastuu väistämättä teollisuuden tuotanto- ja kuljetuskustannuksiin ja tulee lopulta näkymään myös tuotteiden hinnoissa. Korkean inflaation riski on todellinen.

Jo nyt eurooppalaiset kuluttajat voivat nähdä vaikutukset polttoaineen sekä kaasulämmityksen hinnoissa. EU-komissio kommentoikin tänään olevansa huolissaan ennen kaikkea hintojen noususta, ei niinkään energian riittävyydestä.

Euroopan maat pohtivat keinoja hillitä energiakriisiä

Vaikka kriisin kestoa on vielä mahdotonta arvioida, eri maiden hallituksiin kohdistuu jo nyt painetta toimia nopeasti. Painetta tulee niin kansalaisilta, teollisuudelta kuin oppositioltakin.

G7-maiden valtiovarainministerit keskustelivat tänään mahdollisuudesta vapauttaa markkinoille raakaöljyä Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n jäsenmaiden varmuusvarastoista. Päätöstä ei vielä tehty, mutta se saattaa tulla ajankohtaiseksi jo lähipäivinä, jos tilanne jatkaa heikkenemistään.

Varmuusvarastoja käytettiin myös keväällä 2022, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Saksassa ainakin terästeollisuus on vaatinut hallitukselta energian hintakattoa. Myös Britanniassa paine poliittisiin toimiin kasvaa.

Italiassa Giorgia Melonin hallitus on ilmoittanut perustaneensa erillisen työryhmän vastaamaan nousevien energiahintojen vaikutuksiin. Hallitus harkitsee esimerkiksi kasvaneiden arvonlisäverotuottojen ohjaamista energiakustannusten kompensoimiseen.

Ranska on puolestaan kertonut valmistelevansa liittolaisten kanssa sotilasoperaatiota, jossa energiaa kuljettavia aluksia saatettaisiin Hormuzinsalmen läpi.