SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että eduskunta-avustajiin kohdistuvan epäasiallisen käytöksen ilmiö eduskunnassa on todellinen ja vakava.
Tytti Tuppurainen päätyi tähän johtopäätökseen keskusteltuaan eilen illalla SDP:n kansanedustajan Ville Merisen kanssa. Osa tapauksista on varsin vakavia.
Lue lisää: Kansanedustajan väitteistä myrsky eduskunnassa – SDP selvittää häirintäpuheita
Merinen on tuonut julkisuudessa esiin, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.
STT ei ole tavoittanut Meristä kommentoimaan asiaa.
Tuppuraisen käsityksen mukaan ilmiö ei kosketa vain yhtä tai kahta eduskuntaryhmää, vaan eduskuntaa laajemmin.
Tuppurainen kertoi eilen MTV Uutisille, että Merisen väitteet tulivat hänelle yllätyksenä.