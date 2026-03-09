Tampa Bay Lightningin luottohyökkääjä Brandon Hagel on saanut 5 000 dollarin sakot NHL:n kurinpitodelegaatiolta.
Hagel hyökkäsi maanantain vastaisen yön NHL-kierroksella Buffalo Sabresin tähtipuolustajan Rasmus Dahlinin kimppuun, vaikka tämä yritti luistella pois tilanteesta.
Hagel löi tilanteessa Dahlinia useamman kerran päähän ja takaraivoon. Hagel sai 2+2 minuutin rangaistuksen väkivaltaisuudesta.
Hagel oli jo aiemmin tapellut ottelussa Peyton Krebsin kanssa. Tuolloinkin Hagel löi Krebsia vielä kaksi kertaa päähän, vaikka Buffalo-hyökkääjä oli kaatunut jo jäähän.
Moni olisi voinut odottaa Hagelin joutuvan hyökkäyksensä takia pelikieltoon, mutta toisin kävi. Hagel selvisi tapauksesta 5 000 dollarin (noin. 4 300 euron) maksimisakoilla.