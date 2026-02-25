Poliisissa työskentelee Suomessa useita supertunnistajia, joilla on poikkeuksellisen hyvä kasvomuisti. Katso Helsingin poliisin salaisen aseen haastattelu yltä!
Poikkeuksellinen kasvo- ja nimimuisti on valttia monessa tilanteessa, mutta sen avulla voidaan ratkoa myös jopa vakavia rikoksia.
Helsingin poliisissa työskentelevän kolmikymppisen Samin työn pääasiallinen osa on katsella kaupungin valvontakameroita ja tunnistaa etsintäkuulutettuja henkilöitä.
Vuosia putka- ja poliisivankilatyöntekijänä toiminut mies muistaakin nimiä ja kasvoja tarkkuudella, jota moni kadehtii.
– Tietyt kasvot palaavat mieleen pysyvästi vuosienkin takaa.
Sami esiintyy jutussa anonyyminä, koska hän uskoo, että voisi muuten joutua maalittamisen kohteeksi.
Hän löytää valvontakameroiden avulla tavallisesti 20–30 etsintäkuulutettua työvuoron aikana.
– Viime vuonna taisi olla noin 600, Sami muistelee.
Uusi työnkuva
Työnkuva on syntynyt hiljattain, sillä poliisissa on huomattu, että valvontakameroiden aktiivinen tarkkailu on tuonut tulosta. Näin kertoo ylikomisario Mikko Minkkinen, joka johtaa työkseen johtokeskustoimintoja Helsingin poliisissa.