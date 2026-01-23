Alkoholi ei päihdelääkärin mukaan ole millään mittarilla terveystuote.

Tammikuussa moni ottaa itseään niskasta ja panee korkin kiinni.

Se on hyvä päätös myös unen kannalta, vakuuttaa päihdelääketieteen professori Solja Niemelä.

Hänen mukaansa jo pari annosta alkoholia muuttaa unen rakennetta niin, että unesta tulee pintapuolista.

Humalahakuinen käyttö vaikuttaa uneen jopa useamman vuorokauden.

– Nykyään ymmärretään unen merkitys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvin levänneenä jaksaa myös syödä ja liikkua fiksummin ja pystyy keskittymään kunnolla, Niemelä sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT) tiedotteessa.

Tipatonta kannattaa kokeilla

Tipaton tammikuu on Niemelän mukaan hyvä mahdollisuus havainnoida omaa alkoholin käyttöään ja testata, miltä tuntuu kuukausi ilman alkoholia.

Alkoholittoman kuukauden aikana voi myös huomata sellaisia tilanteita, joissa alkoholista kieltäytyminen on esimerkiksi sosiaalisen paineen vuoksi hankalaa.

– Jos jo ajatus tipattomasta tuntuu mahdottomalta, pitäisi pysähtyä miettimään omaa tilannettaan, Niemelä toteaa.

Tekeekö lasi viiniä hyvää sydämelle?

Aiemmin on ajateltu, että pieni annos alkoholia päivässä olisi hyvästä sydänterveydelle.

Viime aikoina tätä näkemystä on kyseenalaistettu, sillä on huomattu, että positiiviset vaikutukset selittyvät muilla tekijöillä kuin suoraan alkoholilla.

Sen sijaan on olemassa paljon riskejä, jotka kasvavat säännöllisen alkoholin kulutuksen myötä, Niemelä muistuttaa.

Näitä ovat muun muassa syöpäriski ja ruoansulatuselimistön sairauksien riski.

– Alkoholi ei todellakaan ole mikään terveystuote, Niemelä sanoo.

Ei turvarajaa

Alkoholin käytölle ei ole Niemelän mukaan olemassa turvarajaa.

Alkoholin vaikutukset ovat henkilökohtaisia ja riippuvat monista eri tekijöistä, kuten sukupuolesta, painosta, terveydentilasta ja iästä.

– Esimerkiksi ylipainoiselle ihmiselle jo pienemmät alkoholimäärät ovat suurempi riski, koska maksan kuormitus kasvaa jo vähäisemmillä määrillä.

Niemelä kannustaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ottamaan alkoholi puheeksi asiakkaan kanssa säännönmukaisesti.

– Terveydenhuollossa teemme yhä liian vähän matalan kynnyksen puheeksiottoa. Tavoitteena on auttaa ihmistä huomaamaan mahdollinen riskikäyttö ja syyt omalle alkoholin käytölle.

Katso myös: Kannattaako esimerkiksi viikonloppuisin nukkua univajetta pois?

11:35 Pitkittynyt univaje voi lisätä useiden erilaisten sairauksien riskiä, sanoo uneen perehtynyt lääkäri Eevert Partinen.

Lähde: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto