Tiktokissa leviää videoita "aivot sammuttavasta" kikasta, jonka väitetään helpottavan ahdistusta ja auttavan nukahtamista. Neurologiaan erikoistuva unilääkäri Eemil Partinen kertoo, voiko kikka todella toimia.
1. Perustunee samaan mekanismiin kuin silmänliiketerapia
Silmänliiketerapialla eli EMDR:llä voidaan vähentää traumaattisia muistoja tai pelottaviin ja ahdistaviin ajatuksiin liittyviä muistijälkiä.
– Tällä vinkillä ja silmänliiketerapian toimintamekanismilla voisi olla linkki toisiinsa. Kokemuksesta tiedetään, että jos liikutat silmiä nopeasti tai katselet puita metsässä, se vähentää ahdistuksen kokemuksia.
– Aivoissa on olemassa tietty rytmisyys ja tiedetään, että se muuttuu silloin, jos suljemme silmämme. Kun sitten peitämme toisen silmämme kämmenellämme, voisi ajatella, että aivoissa syntyy erilainen rytmisyys tai jotain eroa siinä rytmisyydessä aivopuoliskojen välillä.
Lopuksi Partinen vielä huomauttaa, ettei Tiktokin vinkkiä ole hänen tietojensa mukaan tutkittu kliinisesti, mutta hän uskoo, että se voi todella toimia edellä mainituista syistä.
– En näe mitään haittaa siinä, että tällaista kokeilee ahdistukseen. Jos siitä on apua, niin hienoa.