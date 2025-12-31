– On maailmanlaajuinen ilmiö, että niissä maissa, joissa uuttavuotta juhlitaan talvikeleissä päivystykset täyttyvät ihmisistä, jotka ovat saaneet erilaisia haittoja alkoholin käyttöön ja kylmään säähän liittyen, kertoo päihdepalvelujen ylijohtaja, lääkäri Kaarlo Simojoki Mehiläisestä.
Simojoki huomauttaa, että ääreisverenkierron lisäksi alkoholi vaikuttaa myös ihmisen arvostelukykyyn, mikä voi edelleen lisätä alkoholin käytön riskejä pakkasilla.
– Humalassa lapaset ja pipot unohtuvat herkästi ja kun vielä alkoholi hämää meitä luulemaan, että elimistö on lämmin, saattavat jotkut jopa heittää takin pois. Huono pukeutuminen nopeuttaa sisäelinten kylmenemistä, mikä aiheuttaa ihmisille hypotermiaa lämpötilan laskiessa liian alhaiseksi.
– Jos juhlaporukasta löytyy kuski tai muuten selvinpäin oleva seuralainen, olisi tämän hyvä toimia porukan paleltumavahtina ja muistuttaa lämpimästä pukeutumisesta.
– Ehkä vähemmän tunnettu asia on, että pakkanen itsessään on rasitus elimistölle muun muassa siksi, että hengitämme kylmää ilmaa. Myös alkoholin nauttiminen aiheuttaa elimistölle rasitustilan, Simojoki huomauttaa.
Jos elimistön sisälämpötila pääsee laskemaan, kun ihminen on alkoholin vaikutuksen alaisena, kasvavat riskit erilaisille sydänkomplikaatioille.
– Jos sattuu olemaan korkea verenpaine, taipumusta rytmihäiriöihin tai sydämen vajaatoimintaa, voi talvinen juominen johtaa päivystykseen.