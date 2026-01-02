Vauvoja on Suomessa nukutettu ulos vaunuihin tai rattaisiin läpi vuosikymmenten, mutta kuinka paukkuvaan pakkaseen pienen lapsen uskaltaa jättää nukkumaan?
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2024.
Monet vauvat nukkuvat levollisesti vaunuissa ulkona, mutta onko paukkupakkanen este vauvan nukuttamiselle ulkoilmassa?
– Pitäisin ehdottomana rajana –20 astetta ulos nukuttamiselle. Jo 15 astetta pakkasta on aika kylmä riippuen siitä, miten raaka tuuli ulkona puhaltaa, sanoo lastentautien erikoislääkäri Kaija Hartiala Mehiläisestä.
– Vastasyntynyttä vauvaa ei suositella ollenkaan nukutettavan ulkona, mutta noin kahden viikon iästä eteenpäin vauvaa voi alkaa totuttamaan ulkona nukkumiseen. Mitä kovempi pakkanen on, sitä lyhyemmän aikaa vauvaa tulee pitää ulkona.
Vauvalle kannattaa valita pakkasilla vaunulenkin tai vaunupäikkäreiden ajaksi ylle villavaatteita.
– Nykyään on olemassa ohuesta villasta tehtyjä potkupukuja. Keinokuidut eivät ole niin hyviä pitämään lämpöä, vaikka tuntuisivat paksuilta. Vauva kannattaa laittaa vielä makuupussiin, jonka sisään saa sekä jalat että kädet, jotka palelevat helposti.
– Rattaisiin tai vaunuihin voi laittaa lampaan taljan, jonka nahka toimii tuulensuojana.
Hartiala muistuttaa, että vauvan lämpötilaa on hyvä seurata kokeilemalla kädellä niskasta. Vaunujen "sisälämpötilan" sopivuutta vauvalle voi seurata itkuhälyttimen lämpömittarista.
Kasvot altistuvat kylmälle kaikkein eniten ja siksi on tärkeää, ettei lähde kokeilemaan niiden suojaamiseksi vanhanaikaisia vippaskonsteja.
– Kasvojen rasvaaminen pakkasella on pahinta, mitä voi tehdä. Iholle sivelty rasva voi edistää paleltumavammoja, kun ihon omat karvat eivät pääse olemaan pystyssä ihon suojana. Myös rasvan kosteus voi lisätä poskien paleltumariskiä, Hartiala muistuttaa.