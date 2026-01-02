Kolesteroliarvosi kiittävät, jos nukut riittävästi.

Alle seitsemän tunnin yöunet voivat nostaa kolesterolia, kertoo Eating Well -sivuston haastattelema amerikkalaislääkäri Melinda Steele.

Steele kertoo, että univajeen tiedetään lisäävän sydänsairauksien, liikalihavuuden, masennuksen ja jopa dementian riskiä.

– Jos et saa tarpeeksi unta, keskeiset ruokahalua, verensokeria, stressiä ja aineenvaihduntaa säätelevät hormonit häiriintyvät, lisää ravitsemusneuvoja Raksha Shah.

Univaje on yhteydessä myös korkeampiin stressihormoni kortisolin tasoihin.

Ravitsemuksen asiantuntijat kertovat haitat, joita univajeesta voi seurata.

Vaikuttaa insuliiniresistenssiin

Tutkimukset osoittavat, että riittämätön uni liittyy merkittävästi insuliiniresistenssiin eli metaboliseen häiriöön, jossa kudoksilla on heikentynyt insuliinivaste. Vaikka lisätutkimuksia tarvitaankin, tämän yhteyden uskotaan johtuvan tulehdusmerkkiaineiden, kuten C-reaktiivisen proteiinin, lisääntymisestä ja vuorokausirytmin häiriintymisestä.

Ravitsemusterapeutti Stephanie Darby kertoo, että kehon luonnollisesta rytmistä poikkeaminen voi vaikuttaa kielteisesti glukoosiaineenvaihduntaan.

Sen lisäksi, että insuliiniresistenssi saattaa lisätä tyypin 2 diabeteksen riskiä, tutkimukset osoittavat, että se on yhteydessä kohonneeseen niin sanottuun huonon LDL-kolesterolin tasoon ja alentuneeseen hyvänä pidetyn HDL-kolesterolin tasoon.

Huonojen yöunien tiedetään lisäävän riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin. Uni vaikuttaa elimistön rasva-aineenvaihduntaan. Huonosti nukutun yön jälkeen rasva-aineenvaihdunnasta huolehtivat geenit passivoituvat. Tämä vähentää "hyvän" kolesterolin määrää veressä.

Univajeinen syö herkästi epäterveellisemmin

Univajeisena voi olla hankalampi tehdä terveellisiä valintoja ruoan suhteen, sillä unen puute vaikuttaa nälkä- ja kylläisyyshormoneihin.

Kun unta ei saada tarpeeksi, greliini-nälkähormonin taso nousee ja kylläisyyshormoni leptiinin taso laskee. Nämä muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti ruokavalintoihin ja ajan myötä johtaa painon ja kolesterolitasojen nousuun.

Terveyskylä kertoo, että greliini on tunnetuin nälkähormoni ja sen lisääntyminen aiheuttaa nälkää. Sitä erittyy mahalaukusta silloin, kun mahalaukku tyhjenee.

Kylläisyyshormonejakin on monia ja yksi niistä on leptiini. Se erittyy rasvakudoksesta ja viestii pitkäaikaisesta energiatasapainosta.

Virtaa ei riitä aktiiviseen elämään

Väsyneenä on vaikeampaa noudattaa aktiivista elämäntyyliä ja tehdä terveellisiä ruokavalintoja. Lääkäri Steele kertoo, että tästä syntyy kierre, joka voi lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Fyysinen aktiivisuus on yhteydessä pienempään korkean kolesterolin riskiin. Tutkimuksissa on myös havaittu, että säännöllisesti liikkuvien ihmisten HDL-kolesterolitasot ovat korkeammat ja LDL-kolesterolitasot matalammat.

