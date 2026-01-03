Korkin pitäminen kiinni kuukauden ajan vaikuttaa mielenterveyden ja näkyvien fyysisten muutosten lisäksi myös moniin elintoimintoihin positiivisesti.

Brownin ja Buffalon yliopistojen 16 tutkimusta kattavassa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, mitä kaikkea elimistössä tapahtuu, kun alkoholin jättää pois kuukauden ajaksi, kertoo Women`s Health -lehti.

Syyskuussa 2025 Alcohol and Alcoholism -tiedelehdessä julkaistujen tulosten mukaan parantuneen mielenterveyden ja pudonneen painon lisäksi juomistottumusten muutos paransi osallistujien maksa- ja veriarvoja ja laski verenpainetta.

Myös diabetekseen yhdistetty insuliiniresistanssi väheni juomattomuuden myötä.

Vastaavia positiivisia terveysvaikutuksia havaittiin myös niillä, jotka vain vähensivät kuluttamansa alkoholin määrää, eivätkä kieltäytyneet väkijuomista kokonaan.

Neljä selitystä tipattoman terveysvaikutuksiin

1. Vähemmän energiaa juomista ja ruoista

Alkoholin poisjättäminen vaikuttaa elimistöön monilla tavoin.

Yksi merkittävä tekijä, joka on yhteydessä painoon ja veriarvoihin, on alkoholin sisältämä kalorimäärä.

– Sen lisäksi, että alkoholi itsessään sisältää paljon energiaa, moni myös syö enemmän juodessaan alkoholia pienentääkseen alkoholin vaikutusta elimistöön, mikä johtaa energian ylisaantiin, Susan Kelly-Weeder, hoitotieteen tohtori George Washingtonin yliopistosta kertoo Women`s Health -lehdelle.

Tipattoman aikana paino putoaa helpommin, kun alkoholin sekä juomiseen liittyvän napostelun kalorit jäävät pois päivän energiasaannista.

Painonpudotuksella voi puolestaan olla positiivisia vaikutuksia veri- ja maksa-arvoihin.

2. Uni paranee

Alkoholin juominen heikentää unenlaatua, mikä puolestaan heikentää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, Kelly-Weeder kertoo.

– Suurin osa aikuisista ei saa tarpeeksi laadukasta unta ja alkoholi häiritsee juuri syvän unen vaihetta. Kun alkoholin jättää pois, unenlaatu paranee.

3. Aivot vakautuvat

Tutkimuksen päätekijä, tutkijatohtori Megan Strowger Buffalon yliopistosta kertoo Women`s Health -lehdelle, että unen lisäksi alkoholi häiritsee myös normaalia aivotoimintaa.

– Alkoholi yhdistetään hauskanpitoon ja sosiaalisiin tilanteisiin, mutta pohjimmiltaan se on lamauttava aine, joka alkaa vaikuttamaan mielialaan, onnellisuuteen ja mielenterveyteen haittaavasti.

– Jättämällä pois alkoholin lyhyeksikin ajaksi, kuten tipattomaksi tammikuuksi, aivot pääsevät vakautumaan, Strowger kertoo.

4. Tipattoman jälkeen korkki pysyy useammin kiinni

Tutkimustuloksista käy ilmi, että tipattoman tammikuun jälkeen osallistujat joivat todennäköisemmin vähemmän alkoholia kuin ennen tipatonta.

Tipatonta seuranneen puolen vuoden jakson aikana osallistujilla havaittiin vähemmän alkoholin käyttöhäiriön merkkejä kuin ennen tipatonta.

Lähteet: Women`s Health, Alcohol and Alcoholism