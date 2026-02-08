



Iltavirkuista huolestuttava havainto: Sisäinen kello voi sabotoida terveyttä Iltavirkku saattaa käydä nukkumaan vasta reilusti puolen yön jälkeen. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 08.02.2026 18:57 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Iltavirkuilla "yökyöpeleillä" havaittiin tutkimuksessa suurempi riski heikompaan sydän- ja verisuoniterveyteen kuin aamuvirkuilla. Journal of the American Heart Association -julkaisussa esitellyn tuoreen tutkimuksen mukaan iltavirkuilla keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla aikuisilla on heikompi sydän- ja verisuoniterveys verrattuna päivisin aktiivisempiin ikätovereihinsa. Tutkijat tarkastelivat yli 300 000 aikuisen terveystietoja UK Biopankista arvioidakseen, miten kronotyyppi eli yksilön luonnollinen mieltymys unen ja valveen ajoitukseen vaikutti heidän sydän- ja verisuoniterveyteensä. Lue myös: Vuorokausirytmi on usein pysyvä ominaisuus – iän myötä rytmin muokkaamisesta tulee hankalampaa Suurin osa ihmisistä ei lukeudu aamu- eikä iltavirkkuihin Kahdeksan prosenttia osallistujista sanoi olevansa "ehdottomasti iltaihmisiä". Yökyöpeleille ominaista oli myöhäinen nukkumaanmenoaika, esimerkiksi aamukahdelta. Heidän aktiivisuuden huippunsa oli myöhemmin päivällä.

Noin 24 prosenttia osallistujista oli "ehdottomasti aamuihmisiä". He olivat aktiivisempia aiemmin päivällä ja menivät nukkumaan aiemmin, esimerkiksi jo iltayhdeksän aikaan.

Noin 67 prosenttia vastaajista oli "keskitason" kronotyyppiä. He olivat epävarmoja omasta kronotyypistään tai sanoivat, etteivät olleet aamu- eivätkä iltaihmisiä.

Tutkimuksen pääasiallisiin rajoituksiin kuuluu se, että useimmat osallistujat olivat valkoisia ihmisiä ja yleisesti ottaen terveempiä kuin muu väestö, mikä voi rajoittaa sitä, kuinka hyvin havainnot soveltuvat muihin ryhmiin. Lisäksi ilta- ja aamuvirkkujen mieltymys mitattiin vain kerran, ja se ilmoitettiin itse.

Iltavirkuilla heikommat "sydänterveyspisteet" – suurempi vaikutus naisilla

Osallistujien sydän- ja verisuoniterveys pisteytettiin asteikolla 0–100 tarkastelemalla ihanteelliseen sydän- ja verisuoniterveyteen liittyviä terveystekijöitä. Näitä olivat terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus, hyvä unen laatu sekä terveellinen paino-, kolesteroli-, verensokeri- ja verenpainetaso.

Mitä korkeammat pisteet, sitä parempi sydänterveys. Alle 50 pistettä merkitsi heikkoa sydänterveyttä.

Tuon pistemäärän esiintyvyys oli 79 prosenttia suurempi yökyöpeleillä keskitason kronotyyppeihin verrattuna

Yökyöpeleillä oli myös 16 prosenttia suurempi riski saada sydänkohtaus tai aivohalvaus noin 14 vuoden seurannan aikana verrattuna keskitason kategoriaan kuuluviin ihmisiin.

Iltaihmisten koronotyyppi liittyi vahvemmin alhaisiin sydän- ja verisuoniterveyspisteisiin naisilla kuin miehillä.

Sitä vastoin aamuvirkuilla oli viisi prosenttia pienempi alhaisten sydänterveyspisteiden esiintyvyys verrattuna niihin, joilla ei ollut vahvaa kronotyyppiä.

Terveysriskit kasaantuvat iltavirkuille – voiko omaan sisäiseen kelloon vaikuttaa? Juttu jatkuu videon alla.

9:35 Haastattelussa THL:n tutkimusprofessori ja psykiatrian erikoislääkäri Timo Partonen sekä tutkija Heini Wennman.

Iltavirkuilla todennäköisemmin heikompi ruokavalio ja huonommat unet

Suuri osa iltaihmisten lisääntyneestä sydänsairauksien riskistä liittyi huonoihin sydänterveyteen liittyviin tapoihin ja tekijöihin, erityisesti nikotiinin käyttöön ja riittämättömään uneen.

– Iltaihmisillä esiintyy usein vuorokausirytmin poikkeamaa, mikä tarkoittaa, että heidän sisäinen kellonsa ei välttämättä vastaa luonnollista päivän ja yön välistä valosykliä tai heidän tyypillistä päivittäistä aikatauluaan, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja Sina Kianersi tutkimustiedotteessa.

Kianersin mukaan iltavirkuilla voi olla todennäköisemmin sellaisia käyttäytymismalleja, jotka voivat vaikuttaa sydän- ja verisuoniterveyteen, kuten huonompi ruokavalio, tupakointi ja riittämätön tai epäsäännöllinen uni.

Lue myös: Iltavirkuista löytyi tutkimuksessa aamuvirkut ylittävä piirre

Käyttäytymismalleja voi muokata

Peli ei siis ole menetetty, vaikka olisitkin iltavirkumpi. Omaa vuorokausirytmiään on vaikea muuttaa, mutta omia tapojaan voi.

– Nämä löydökset osoittavat, että iltavirkkujen suurempi sydänsairauksien riski johtuu osittain muokattavista käyttäytymismalleista, kuten tupakoinnista ja unesta. Siksi iltavirkuilla on mahdollisuuksia parantaa sydän- ja verisuoniterveyttään, toteaa unitutkija Kristen Knutson, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.

Knutson huomauttaa, että yökyöpelit eivät ole luonnostaan ​​vähemmän terveitä, vaan ennemminkin kohtaavat haasteita, jotka tekevät terveellisen elämäntavan ylläpitämisestä erityisen tärkeää.

Apulaisprofessori Raj Dasgupta, joka ei osallistunut tutkimukseen, ei yrittäisi pakottaa iltaihmistä aamuihmiseksi. Sen sijaan Dasgupta neuvoo Medical News Today -sivustolla illan virkkuja lopettamaan nikotiinin käytön sekä laittamaan säännölliset nukkumaanmenoajat, riittävän unen sekä hyvin ajoitetut ruokailut tärkeysjärjeystyksessä korkealle.

Lisäksi Dasgupta neuvoo treenaamaan aiemmin päivällä, jos mahdollista.

Unilääkäri Janne Kanervisto muistutti marraskuussa Huomenta Suomessa, että hyvän unirytmin kannalta on tärkeää saada valoa, esimerkiksi kirkasvalolampun avulla, heti aamusta. Lisäksi unen kannalta ihanteellisinta olisi minimoida valon määrä illalla.

– Mitä vähemmän valoa illalla, sen paremmin meidän oma melatoniintuotanto pääsee käyntiin, mikä taas tukee sitä meidän hyvää unirytmiä ja nukkumista, Kanervisto kertoi.

Katso myös: Näin uni vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen

11:24 Haastattelussa Terveystalon unen asiantuntijalääkäri Eevert Partinen.

