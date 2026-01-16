Tyypillinen suomalainen juomistyyli on maksalle erityisen haitallinen.
Moni suomalainen on tietämättään alkoholisti.
Lääkäri Atte Virolaisen mukaan mielikuva alkoholiongelmaisesta ihmisestä on niin sanottu rapajuoppo, mutta todellisuudessa Suomessa yleisin alholistityyppi on töissä käyvä keski-ikäinen ihminen.
– Suomessa on noin 500 000–600 000 ihmistä, jotka käyttävät alkoholia riskitasoisesti, Virolainen kertoo.
Riskirajalla tarkoitetaan sitä, että nainen nauttii alkoholia säännöllisesti kaksi annosta tai mies kolme annosta, mutta vaikka määrä jäisi tästä hieman vajaaksi, aiheuttaa alkoholi jo riskejä terveydelle.
Kertakänni parempi maksalle
Jos alkoholin kulutuksen haittavaikutuksia tarkastelee vain maksan kannalta, on lasillisen tai parin nauttiminen säännöllisesti haitallisempaa kuin kännien vetäminen esimerkiksi kerran viikossa.
– Jatkuva alkoholin nauttiminen on maksalle kaikkein haitallisinta, koska maksa ei pääse oikein ikinä palautumaan siitä, Virolainen kertoo.
– Totta kai kännien vetämiseen liittyy muita riskejä, kuten kasvanut tapaturmariski, lääkäri kuitenkin huomauttaa.
9:45Ennen Anna Karhunen pyöritti arkeaa alkoholin voimalla, nyt korkki on ollut kiinni jo kolmen vuoden ajan. Miten muutos on näkynyt terveydessä ja arjessa?